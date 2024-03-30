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30 марта 2024, новость

В пострадавшей от ядерной бомбардировки Японии показали «Оппенгеймера»

В Японии фильм об изобретателе ядерной бомбы показали с предупреждающими знаками
Кадр из фильма «Оппенгеймер»
Кадр из фильма «Оппенгеймер»

Удостоенный премии «Оскар» как «Лучший фильм» «Оппенгеймер» вышел в прокат в Японии через восемь месяцев после мировой премьеры. Об этом сообщает Reuters.

Фильм Кристофера Нолана об американском физике, изобретателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере в Японии — единственной стране мира, пострадавшей от ядерной бомбардировки, — показали с предупреждающими знаками. На входах в японские кинотеатры разместили уведомления о том, что в фильме демонстрируют ядерные испытания, которые могут напомнить о вреде, причиненном бомбардировками.

В разговоре с новостным агентством выжившая при бомбардировках 86-летняя женщина Теруко Яхата заявила, что одобряет показ фильма, потому что выход этой картины может спровоцировать дискуссию вокруг ядерного оружия.

Сперва студия Universal Pictures не планировала выпускать фильм в Японии. После права на его показ купил японский прокатчик Bitters End.

Ядерным бомбардировкам японские города Хиросима и Нагасаки подверглись во время Второй мировой войны.

Накануне стало известно, что режиссера Кристофера Нолана наградят рыцарским титулом в Великобритании.

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