Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
29 марта 2024, новость

Звезда «Иронии судьбы» резко высказалась о признании Пугачевой иноагентом

Валентина Талызина заявила, что Пугачева «бросила свою душу в ад»
Валентина Талызина с Лией Ахеджаковой в фильме «Ирония судьбы»
Валентина Талызина с Лией Ахеджаковой в фильме «Ирония судьбы»

Народная артистка РСФСР, звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Валентина Талызина резко высказалась о признании певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. Ее слова приводит MK.RU.

По мнению актрисы, исполнительница давно заслуживает нового статуса из-за своих многочисленных критических высказываний в адрес россиян. «Уехала, ну и уехала! Хорошо ей там жить, ну и хорошо! Чего она вякает про страну, про людей, которые ее здесь боготворили!», — возмутилась Талызина.

Артистка заявила, что Пугачева не сможет прижиться за рубежом и построить там успешную карьеру. Талызина подчеркнула, что певица «бросила свою душу в ад». «Будет она иноагентом или не будет, это уже не имеет никакого значения. Она уже совершила главную ошибку своей жизни», — заключила она.

Ранее стало известно, что Пугачеву смогут внести в список иноагентов к ее юбилею. После того, как Генпрокуратура передала Минюсту соответствующий запрос, ведомство начало проверку источников финансирования артистки, а также ее антироссийских высказываний, в том числе о том, что «нормальные люди не собираются возвращаться» в страну.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Алла Пугачева
Алла Пугачева
Валентина Талызина
Дмитрий Назаров и Ольга Васильева-Назарова
Покинувший Россию актер Назаров признался в тоске по родине
Сергей Безруков
Безруков высказался об «отмене» русской культуры на Западе
Василий Ливанов
Ливанов назвал Пугачеву «пузырем на поверхности воды»
Алексей Нилов
Звезда «Улиц разбитых фонарей» рассказал о мести Пугачевой
Алексей Панин в фильме «Жмурки»
Суд оставил без изменений заочный арест Алексея Панина
Яна Троянова
Суд оставил Яну Троянову в статусе иноагента
Сергей Селин
Сергей Селин объяснил слова Галкина и Смольянинова о России
Семен Трескунов
Звезда «Ивановых-Ивановых» не может найти работу после эмиграции
Чулпан Хаматова
Хаматова считает, что Козловский пострадал из-за нее
Чулпан Хаматова
«Будешь работать и таксистом»: Хаматова рассказала о переезде из России
Артур Смольянинов
Актер «Современника» обвинил Смольянинова в корысти
Василий Ливанов
Василий Ливанов высказался о Чулпан Хаматовой
Никита Высоцкий
Сын Высоцкого объяснил, почему бард не уехал бы из России
Анатолий Белый
Анатолий Белый оценил свою востребованность в Израиле
Милош Бикович
Милош Бикович прокомментировал увольнение из «Белого лотоса»
Яна Троянова
Яна Троянова хочет оспорить статус иностранного агента
Дмитрий Назаров
Спектакль звезды «Кухни» Назарова отменили в Дубае
Людмила Улицкая
«Современник» отменил показы спектакля по пьесе Людмилы Улицкой
Джулиан Костов
Стало известно, кто заменит Биковича в «Белом лотосе»
Алексей Панин
Алексей Панин рассказал о пробах в голливудский фильм
Андрей Кончаловский
Кончаловский признался, что не станет смотреть «Мастера и Маргариту»
Александр Ревва с женой Анжеликой
Александр Ревва пришел на светскую премьеру с женой
Милош Бикович
В МИД Сербии ответили на претензии Украины в адрес Биковича
Валентина Талызина
Валентина Талызина раскрыла, когда вернется на сцену
Валентина Талызина на вечере в «Доме кино», 2013 год
89-летнюю Валентину Талызину госпитализировали в Москве
Леонид Ярмольник
Ярмольник назвал причину отъезда артистов после начала СВО
Семен Трескунов
Переехавший в Испанию Трескунов пожаловался на отсутствие работы
Данила Козловский
Данила Козловский выступит в Лондоне вместе с Чулпан Хаматовой
Анатолий Белый
Анатолий Белый высказался о своем отношении к Хабенскому
Никита Пресняков
Внук Пугачевой написал саундтрек к продолжению «Триггера»
Максим Галкин и Алла Пугачева
Пугачева и Галкин отправились на свидание в честь годовщины брака
Алексей Панин в фильме «Жмурки»
Алексей Панин нашел подработку в США
Анатолий Белый
Признанный иноагентом Анатолий Белый отреагировал на свой статус
Иван Охлобыстин
Дочь Охлобыстина сообщила, что актер попал под обстрел в Донбассе
Агата Муцениеце
Муцениеце ответила на слухи о переезде в Латвию
Рената Литвинова
Рената Литвинова вернулась в Россию
Никита Пресняков
Внук Пугачевой уехал из США
Мария Машкова
Мария Машкова пожаловалась на жизнь в США
Максим Галкин
Галкин рассказал, как просил милостыню возле супермаркета в Европе
Филипп Киркоров
Филиппу Киркорову подарили куклу Аллы Пугачевой
Анатолий Белый
Анатолий Белый ответил на вопрос о возвращении в Россию
Никита Пресняков
Стало известно о страданиях внука Пугачевой от принадлежности к звездной семье
Максим Галкин
Стало известно, сколько зарабатывает Галкин на корпоративах
Семен Трескунов
Семен Трескунов рассказал о жизни в Испании и смене имени
Василий Ливанов
Василий Ливанов осудил поведение уехавших из России звезд
Андрей Бурковский
Уехавший из России Бурковский продает билеты на свой день рождения
Мария Машкова
Дочь Владимира Машкова получила гражданство США
Олеся Железняк в сериале «Сваты»
Звезду «Сватов» отказались брать в кино из-за позиции по СВО
Моргенштерн
Моргенштерн признался в желании вернуться в Россию
Артур Смольянинов
Смольянинов признался, что играет в переходах в Латвии
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Спойлер»
Спойлер
Трейлер
Кадр из сериала «Красные линии» (1 сезон)
Красные линии
Тизер N2
Кадр из фильма «Незнакомцы: Часть первая»
Незнакомцы. Начало
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Сочувствующий»
Сочувствующий
Трейлер N3 (англ.)
Кадр из фильма «Без глазури: История 'Поп-Тартс'»
Без глазури: История «Поп-Тартс»
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Сестры» (3 сезон)
Сестры
Трейлер (3 сезон)
Кадр из сериала «Точка ноль»
Точка ноль
Трейлер
Кадр из фильма «Меч короля»
Меч короля
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь