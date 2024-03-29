Звезда «Иронии судьбы» резко высказалась о признании Пугачевой иноагентом

Валентина Талызина с Лией Ахеджаковой в фильме «Ирония судьбы»

По мнению актрисы, исполнительница давно заслуживает нового статуса из-за своих многочисленных критических высказываний в адрес россиян. «Уехала, ну и уехала! Хорошо ей там жить, ну и хорошо! Чего она вякает про страну, про людей, которые ее здесь боготворили!», — возмутилась Талызина.

Артистка заявила, что Пугачева не сможет прижиться за рубежом и построить там успешную карьеру. Талызина подчеркнула, что певица «бросила свою душу в ад». «Будет она иноагентом или не будет, это уже не имеет никакого значения. Она уже совершила главную ошибку своей жизни», — заключила она.