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31 марта 2024, статьяОбзорыЧто посмотреть

Светлое кино: зачем смотреть драму об отцовской любви с Александром Яценко

На экраны вышел «Ненормальный» — режиссерский дебют актера Ильи Маланина о судьбе мальчика с тяжелым заболеванием, основанный на реальных событиях. Рассказываем, чего не хватает этому доброму, но излишне наивному фильму

О чем фильм «Ненормальный»

Инженеру Юрию нравится сотрудница аптеки Татьяна, поэтому он ежедневно посещает торговую точку, распугивая болтовней покупателей. Когда дело наконец доходит до чего-то вроде свидания, выясняется, что Таня растит (без отца, но не в одиночку — при поддержке бабушки) тяжелобольного сына Колю — у ребенка почти не работают конечности.

Во время загрузки произошла ошибка.

Юрий ретируется, Татьяна убеждена, что навсегда, но ее новый знакомый вскоре возвращается с набором гимнастических упражнений, призванных взбодрить мальчика. Колины мама и бабушка поначалу сомневаются в методах Юрия, но сам мальчик оживает на глазах.

Зачем смотреть

История об отчиме, сумевшем (во многом благодаря собственному упрямству) поставить ребенка на ноги, наверняка напомнит аудитории вышедшие шесть лет назад «Временные трудности», но «Ненормальный», к счастью, — совсем другое кино и с точки зрения интонаций, и по посылу.

Юрий не ломает ребенка, а подбирает к нему ключи. Музыка оказывает успокаивающее воздействие? Вот пианино и ноты. Дворовые футбольные матчи вызывают любопытство? Стоит попробовать встать на ворота. Не все инициативы ведут к чему-то позитивному, но за десять лет Коля все же вырастает во в целом здорового молодого человека, пианиста и композитора, отправляющегося на международный музыкальный конкурс в Шанхай в сопровождении отчима.

Кадр из фильма «Ненормальный»
Кадр из фильма «Ненормальный»

Китайская часть фильма (которую, кстати, вполне можно считать отличным субститутом турпоездки) вообще посвящена не болезни, а сепарации уже взрослого ребенка от родителей. Юрий оказывается отчимом довольно душным (впрочем, приглядевшись, это свойство можно было заметить при первом же знакомстве), Коля в результате вырастает в юношу, так и не сумевшего узнать, как это — самостоятельно принимать решения.

Конфликт поколений в «Ненормальном» показан довольно наивно, но при этом весьма доходчиво. К тому же, разыгрывают ситуацию органичные Александр Яценко (Юрий) и Илларион Маров (Коля); дома их дожидаются тоже вполне убедительные мама и бабушка — Наталья Кудряшова и Надежда Маркина.

Почему можно не смотреть

Авторы «Ненормального» так старались снять светлое кино о светлых людях, что напрочь забыли о вообще-то нужном драме конфликте. Все персонажи (за исключением разве что врача, советующего Колиной маме сдать ребенка в интернат) такие хорошие, что конфликтовать просто некому и не с кем.

Видимо для того, чтобы даже намека на конфликт в фильме не было, диалоги Коли и отчима сделали предельно формальными — в этих репликах нет ни грамма агрессии, ни каких-то других эмоций; люди, прожившие 10 лет вместе, так не общаются. Пожалуй, не стоит критиковать «Ненормального» за избыточную доброту — а вот за условность и излишнюю наивность, наверное, можно.

Ненормальный
Ненормальный
2024/Россия12+драмакомедия
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