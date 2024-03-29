Марк Уолберг рассказал о несчастном случае на съемках

Кадр из фильма «Артур, ты король»

Во время работы над картиной «Артур, ты король» продюсер и исполнитель главной роли Марк Уолберг получил травму. Об этом актер рассказал в интервью, которое дал «Известиям» накануне выхода фильма в российский прокат.

«В первый же день я порвал мениск, и мое колено вышло из строя. Боль была такая, что я даже не помню, что в остаток дня со мной происходило. Но ведь мой фильм как раз о людях, с которыми постоянно происходят такие вещи, сказал я себе. Они терпят боль, а там случаются нереальные физические и моральные страдания, но как раз путешественники-экстремалы такое и любят. Мне нужно справиться с этим так же, как это делают они», — сказал Уолберг.

«Артур, ты король» снят по мотивам реальной истории, которая случилась со шведским спортсменом Микаэлом Линднордом (в фильме он превратился в американца Майкла). Линднорд увлекался многоборьем, и во время очередного марафона длиной почти в 700 км его команда встретила пса по имени Артур. Отношения спортсмена и собаки в итоге прославили Линднорда куда больше, чем все его экстремальные достижения.

И хотя Уолберг не выполнял все трюки в фильме самостоятельно, без травм все же не обошлось. «Я стал делать специальные упражнения, внес коррективы в свои обычные тренировки. Каждый день у меня велотренировка плюс бег на пляже. От этого мне было очень трудно отказаться, если честно, но я не хотел, чтобы мне стало еще хуже, чтобы за этой травмой последовали новые.

Кроме того, по словам актера, под угрозой оказалась вся работа над фильмом. «Доктора убеждали меня остановить съемки немедленно. Но я помнил, как много усилий было потрачено на подготовку. Ясно было, что, если этот проект остановится, мы его уже вряд ли сможем завершить. Я решил, что не хочу стать причиной провала проекта», — рассказал Уолберг.

В широкий прокат фильм «Артур, ты король» выйдет 4 апреля, но уже начались превью-показы в ограниченном количестве кинотеатров.