Марк Уолберг рассказал, почему выбирает роли отцов подростков

Кадр из фильма «Артур, ты король»

Актер Марк Уолберг рассказал, как подходит к выбору ролей, при этом балансируя с неизбежным старением. В частности, он объяснил, почему ему нравится играть роли отцов подростков.

«Я выбираю роли, которые соответствуют возрасту. Например, мне нравится играть отцов, у которых дети — подростки или даже взрослые. Это все похоже на меня реального, мне это легко», — рассказал Уолберг в интервью, которое дал «Известиям» накануне выхода нового фильма со своим участием «Артур, ты король» в российский прокат.

Уолбергу 52 года, и у него четверо детей: самому старшему, Майклу, сейчас 18 лет, а младшей дочери Грэйс Маргарет в январе исполнилось 14.

В новой ленте герой Уолберга — спортсмен, и актер, и без того поддерживающий себя в форме, рассказал, что изменил свое отношение к тренировкам с возрастом. «Я больше внимания уделяю восстановлению и отдыху после тренировок. И я всегда знаю, где остановиться, когда речь идет о физической нагрузке», — отметил актер.

Он добавил, что для роли в картине «Артур, ты король» модифицировал свои тренировки: включил в них каякинг, езду на велосипеде, скалолазание и бег по пересеченной местности.