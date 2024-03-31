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31 марта 2024, статьяЧто посмотретьОбзоры

Смотрим дома: 3 новых сериала недели

Юэн МакГрегор в роли русского аристократа, приключения британской разбойницы и не только — в сериальных новинках недели

«Джентльмен в Москве»

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Графа и поэта Александра Ростова (Юэн МакГрегор) после революции 1917 года большевики приговорили к странному наказанию. До конца своих дней аристократ должен находиться в роскошном отеле «Метрополь», расположенном в центре Москвы. В заключении, хоть и таком комфортном, Ростов не теряет оптимизма и даже готов влюбиться в красавицу Анну Урбанову (Мэри Элизабет Уинстэд).

Экранизация нашумевшего романа Амора Тоулза «Джентльмен в Москве» — чистой воды историческая фантазия. А в трагических событиях, происходящих в России начала XX века, пленный граф не принимает участия. Он остается симпатичным наблюдателем — с шикарными усами и умением сохранять достоинство при любых обстоятельствах.

«Разбойница Нелл»

Дерзкая юная Нелл Джексон, живущая в Англии XVIII века, вынуждена стать разбойницей с большой дороги. Скрываясь в лесах, молодая особа нападает на повозки и грабит путников. Во время одной из драк выяснится, что у Нелл есть суперспособности: она сильна и может уклониться от пули, словно герои «Матрицы». А однажды к ней является волшебный дух и сообщает о ее особенной судьбе.

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Магии, юмора и авантюрных приключений в «Разбойнице Нелл» отвешено с лихвой. Экшен-сцены поставлены не только хореографически точно, но и весело. Яркие и затейливые костюмы напоминают «Бриджертонов», а сама британская преступница источает завидное жизнелюбие. Даже удивительно, что столь забавную сказку про отвязную робингудшу написала Салли Уэйнрайт, автор гораздо более драматичной «Счастливой долины».

«Пэриш»

Обычный, на первый взгляд, семьянин Грэйсиан Пэриш управляет автомобильной компанией и живет в просторном доме вместе с женой и дочкой. Но у Грэя за плечами серьезное криминальное прошлое и большая потеря: был убит его сын. Однажды старый друг просит его об одолжении, и Грэй становится водителем, увозящим гангстеров с места преступления.

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Джанкарло Эспозито еще в сериале «Во все тяжкие» демонстрировал абсолютную, сокрушительную невозмутимость. В криминальной драме «Пэриш» его герой даже во время многочисленных автогонок, ограблений и драк излучает особенное, ему одному присущее дзен-спокойствие.

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