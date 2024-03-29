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29 марта 2024, новость

Зендая кардинально сменила имидж и показала результат

Актриса перекрасилась в карамельный блонд

Актриса Зендая обновила имидж и показала результат. Об этом сообщает People.

Во время загрузки произошла ошибка.

Зендая перекрасила волосы в карамельный блонд и немного укоротила длину. Ей также сделали укладку с локонами на кончиках. Перед камерой актриса позировала в голубых шортах и рубашке. Образ завершили белые туфли-лодочки с острым мысом.

Несколько недель назад Зендаю засняли на свидании с актером Томом Холландом, с которым она встречается с 2021 года. Влюбленные были замечены в Лондоне. Папарацци успели сфотографировать знаменитостей после вечеринки, посвященной премьере второй части фильма «Дюна». Зендая вышла на публику в черном платье-комбинации, а ее бойфренд — в черном костюме с жилетом и футболкой. Том Холланд и Зендая вместе покинули мероприятие и отправились на свидание.

Накануне Зендая в откровенном наряде появилась на премьере фильма «Претенденты».

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