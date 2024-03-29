Зендая кардинально сменила имидж и показала результат

Зендая перекрасила волосы в карамельный блонд и немного укоротила длину. Ей также сделали укладку с локонами на кончиках. Перед камерой актриса позировала в голубых шортах и рубашке. Образ завершили белые туфли-лодочки с острым мысом.

Несколько недель назад Зендаю засняли на свидании с актером Томом Холландом, с которым она встречается с 2021 года. Влюбленные были замечены в Лондоне. Папарацци успели сфотографировать знаменитостей после вечеринки, посвященной премьере второй части фильма «Дюна». Зендая вышла на публику в черном платье-комбинации, а ее бойфренд — в черном костюме с жилетом и футболкой. Том Холланд и Зендая вместе покинули мероприятие и отправились на свидание.