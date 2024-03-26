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26 марта 2024, новость

Зендая пришла на премьеру в сияющем платье с глубоким декольте

Актриса в откровенном наряде появилась на премьере фильма «Претенденты»

Голливудская актриса Зендая посетила премьеру фильма «Претенденты», которая состоялась в Государственном театре Сиднея. Фотографии знаменитости опубликованы на сайте Daily Mail.

27-летняя Зендая выбрала для мероприятия откровенный образ. Актриса надела сияющее зеленое платье-макси Loewe с глубоким декольте и разрезом, которое подчеркнуло ее фигуру. Звезда добавила к наряду блестящие туфли на каблуках в тон и массивные серьги. Визажисты сделали ей макияж с зелеными тенями и розовым блеском для губ, а стилисты — небрежный пучок с прядями у лица. Образ завершил нежно-розовый маникюр.

«Претенденты» — спортивная мелодрама Луки Гуаданьино с Зендаей и Джошем О’Коннором в главных ролях. По сюжету, успешная теннисистка Таши, вынужденная уйти из большого спорта из-за травмы, становится тренером и пытается сделать из своего мужа и довольно посредственного спортсмена Арта настоящую звезду и чемпиона Большого шлема.

Чтобы помочь Арту перешагнуть через полосу неудач, Таши заставляет его принять участие в «Челленджере» — серии соревнований низшей лиги. Неожиданно его противником оказывается Патрик — бывший лучший друг Арта и бывший парень Таши.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Зендая пришла на премьеру «Дюны 2» в Лос-Анджелесе в винтажном платье с глубоким декольте.

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