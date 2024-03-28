Трейлер дня: Мадс Миккельсен сажает картошку в историческом эпосе

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356576&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Появился дублированный трейлер эпической драмы «Меч короля», где герой Мадса Миккельсена одержимо осваивает заброшенные земли.

События картины разворачиваются в Дании XVIII века. Отставной капитан Людвиг Кален вдохновляется призывом короля обживать земли Ютландии. Он отправляется на полуостров и по примеру немецких фермеров начинает засаживать бесплодные поля картофелем.

В процессе Людвиг столкнется с непониманием местной знати, считающей, что земля принадлежит только им. Амбициозному капитану поможет женщина, которую он встретит, и его бесконечное трудолюбие.

Режиссером ленты выступил Николай Арсель, поставивший «Темную башню».

Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале в 2023 году.