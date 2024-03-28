Трейлер дня: Мадс Миккельсен сажает картошку в историческом эпосе

Появился дублированный трейлер эпической драмы «Меч короля», где герой Мадса Миккельсена одержимо осваивает заброшенные земли.
События картины разворачиваются в Дании XVIII века. Отставной капитан Людвиг Кален вдохновляется призывом короля обживать земли Ютландии. Он отправляется на полуостров и по примеру немецких фермеров начинает засаживать бесплодные поля картофелем.
В процессе Людвиг столкнется с непониманием местной знати, считающей, что земля принадлежит только им. Амбициозному капитану поможет женщина, которую он встретит, и его бесконечное трудолюбие.
Режиссером ленты выступил Николай Арсель, поставивший «Темную башню».
Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале в 2023 году.
В российский прокат «Меч короля» выйдет 18 апреля.