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28 марта 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Мадс Миккельсен сажает картошку в историческом эпосе

Датский актер играет главную роль в драме «Меч короля»
Во время загрузки произошла ошибка.

Появился дублированный трейлер эпической драмы «Меч короля», где герой Мадса Миккельсена одержимо осваивает заброшенные земли.

События картины разворачиваются в Дании XVIII века. Отставной капитан Людвиг Кален вдохновляется призывом короля обживать земли Ютландии. Он отправляется на полуостров и по примеру немецких фермеров начинает засаживать бесплодные поля картофелем.

В процессе Людвиг столкнется с непониманием местной знати, считающей, что земля принадлежит только им. Амбициозному капитану поможет женщина, которую он встретит, и его бесконечное трудолюбие.

Режиссером ленты выступил Николай Арсель, поставивший «Темную башню». 

Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале в 2023 году.

В российский прокат «Меч короля» выйдет 18 апреля.

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