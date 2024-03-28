Умер актер сериала «Молодежка»

Юрий Ваксман | Источник: PersonaStars

Актер и продюсер, заслуженный работник культуры РФ Юрий Ваксман ушел из жизни в 62 года. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского государственного театра юного зрителя (ТЮЗ) в соцсети «ВКонтакте».

«Практически с открытия ТЮЗа и до 1992 года Юрий Михайлович служил в нашем театре. Большая утрата для Ярославля», — говорится в сообщении театра.

Юрий Ваксман известен по многочисленным ролям (более 100) в российских фильмах и сериалах. Он сыграл Николая Шульмана в сериале «Молодежка», Кондакова в фильме «Ночные стражи» и Малыгу в фильме «Молодой волкодав».