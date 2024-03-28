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28 марта 2024, новость

Умер актер сериала «Молодежка»

Актер Юрий Ваксман ушел из жизни в 62 года
Юрий Ваксман
Юрий Ваксман | Источник: PersonaStars

Актер и продюсер, заслуженный работник культуры РФ Юрий Ваксман ушел из жизни в 62 года. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского государственного театра юного зрителя (ТЮЗ) в соцсети «ВКонтакте».

«Практически с открытия ТЮЗа и до 1992 года Юрий Михайлович служил в нашем театре. Большая утрата для Ярославля», — говорится в сообщении театра.

Юрий Ваксман известен по многочисленным ролям (более 100) в российских фильмах и сериалах. Он сыграл Николая Шульмана в сериале «Молодежка», Кондакова в фильме «Ночные стражи» и Малыгу в фильме «Молодой волкодав».

Кроме того, Ваксман является сооснователем Ярославского камерного театра и создателем кинокомпании «Ярсинема».

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