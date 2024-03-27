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27 марта 2024, новость

Светлаков пошутил о скандалах Кологривого: «Готовится к роли Жириновского»

Артист считает, что Никита Кологривый «идеально» подходит на роль политика
Сергей Светлаков
Сергей Светлаков

Комик и актер Сергей Светлаков высмеял в интервью с блогером Надеждой Стрелец скандалы артиста Никиты Кологривого.

Светлаков пошутил, что таким образом Кологривый готовится к роли основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Политик был известен своими скандальными высказываниями и поведением. Артист предположил, что негативные инциденты могут быть связаны с рекламой грядущего фильма.

«Он готовится к роли Жириновского, поэтому ему сейчас все прощается. Часть огромной, наверное, пиар-компании. Нашли правильного человека!» — заявил юморист.

Светлаков согласился со Стрелец, что Кологривый «идеально» подходит на роль Жириновского. Комик также отметил, что в настоящее время очень трудно говорить и шутить на спорные темы.

«Мы сейчас вынуждены с тобой быть в узких рамках. “Тему не доводите до конца, обрубаете, не делаете выводы”. Ну да. А что нам делать? Если я очень хочу о чем-то говорить, надо делать это через работу, через свое творчество. Не в интервью, а через творчество. Сейчас такое время. “Кин-дза-дза!” не возник бы, если не было бы такого количества ограничений», — заявил артист.

Кологривый, получивший наибольшую популярность благодаря роли Кощея в «Слове пацана. Кровь на асфальте», в последние несколько месяцев неоднократно привлекал внимание общественности провокационными высказываниями. Артист критиковал своих коллег и работы известных советских актеров. 21 марта он попал в спецприемник после пьяного дебоша в новосибирском ресторане.

25 марта сообщалось, что шоураннеры фильма о жизни Владимира Жириновского объявили повторный кастинг из-за ареста Кологривого.

27 марта Никита Кологривый покинул спецприемник после семи суток ареста.

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