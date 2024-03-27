Светлаков пошутил о скандалах Кологривого: «Готовится к роли Жириновского»

«Мы сейчас вынуждены с тобой быть в узких рамках. “Тему не доводите до конца, обрубаете, не делаете выводы”. Ну да. А что нам делать? Если я очень хочу о чем-то говорить, надо делать это через работу, через свое творчество. Не в интервью, а через творчество. Сейчас такое время. “Кин-дза-дза!” не возник бы, если не было бы такого количества ограничений», — заявил артист.