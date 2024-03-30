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30 марта 2024, статьяОбзорыЧто посмотреть

В стиле Хичкока: стоит ли смотреть новый триллер с Хэтэуэй и Честейн

В прокат вышел психологический триллер «Материнский инстинкт» с мощным дуэтом голливудских актрис. О том, получилось ли у авторов серьезное исследование сложной темы, читайте в нашей рецензии

О чем фильм «Материнский инстинкт»

Селин (Энн Хэтэуэй), элегантная брюнетка в стиле Жаклин Кеннеди, забирает из школы своего сына Макса и его друга, соседского мальчика Тео. Они едут домой по солнечному пригороду, распевая песенку. Дома их ждут друзья — у Селин день рождения. Идиллический вечер увенчан роскошным подарком — жемчужным ожерельем, которое вручает лучшая подруга, соседка и мама Тео Элис (Джессика Честейн).

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Они дружат семьями, и вечером обе пары, уложив детей, весело пьют вино, танцуют, мужчины болтают о политике, женщины делятся своими чаяниями. Элис была успешной журналисткой и мечтает вернуться в профессию. А муж хочет второго ребенка. Бывшая медсестра Селин, напротив, счастлива стать домохозяйкой и мечтает родить еще, но здоровье не позволяет. Наутро Тео отправляется в школу один.

Зачем смотреть

«Материнский инстинкт» — классический триллер в хичкоковском стиле с «блондинкой в беде», не столько психологический, сколько психиатрический, зловещий и жуткий. В центре картины — мощный дуэт-противостояние Энн Хэтэуэй и Джессики Честейн, заставляющий не отрываться от экрана до самого финала.

Очень повезло тем, кто не видел одноименный французский фильм 2018 года и не читал роман Барбары Абель, экранизациями которого являются обе картины. И, конечно, не читал рецензий, отзывов и аннотаций, авторы которых радостно раскрывают почти все содержание ленты. А ведь вся интрига здесь построена на том, что зритель с самого начала не знает, что будет дальше за каждым сюжетным поворотом, и вместе с героиней Честейн подозревает, отвергает сомнения и вновь сомневается практически до самого конца.

Материнский инстинкт
Материнский инстинкт

Это первая режиссерская работа успешного голливудского оператора Бенуа Деломма, снимавшего, к примеру, «Вселенную Стивена Хокинга» и «Мальчика в полосатой пижаме». Так что с изображением в «Материнском инстинкте» все идеально. И, надо отдать Бенуа должное, он не ударился в «операторское кино», а сосредоточился на сюжете и актерах.

Почему можно не смотреть

Смерть ребенка — одно из самых страшных и тяжелых событий, которые могут случиться в жизни. Любой отец или мать неоднократно переживали ужас от одной мысли об этом — стоит отпрыску где-то задержаться и не выходить на связь. Кажется, если случится худшее, пережить это невозможно. Однако, к счастью, большинству людей Господь дает на это силы. Особенно если есть другие дети. Тот самый, настоящий материнский инстинкт властно заставит заботиться о живых. Недаром автор сюжета сделал одну из героинь неспособной забеременеть второй раз — ей не оставляют выхода.

Тема гибели ребенка требует особой деликатности, однако с чувствами «Материнский инстинкт» не особенно церемонится. Так что, если не дай Бог подобная трагедия как-то коснулась вас или ваших знакомых, лучше этот фильм обойти.

В какой-то момент может показаться, что создатели ленты взялись исследовать тему смерти и потери, но это не так. Как говорил бригадир каскадеров в фильме «Трюкач» — «их волнует только сюжет», в данном случае — жанровый триллер. И хотя в целом он получился, ряд торчащих сюжетных натяжек и слишком удобный для манипуляций чужой тетей ребенок отчетливо портят впечатление.

Материнский инстинкт
2024/США16+драматриллер
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