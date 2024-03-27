Ева Мендес рассказала, кто сподвиг ее отказаться от карьеры

Ева Мендес | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Ева Мендес рассказала, почему решила отказаться от карьеры. Слова знаменитости приводит издание People.

50-летняя Ева Мендес посетила программу Today 26 марта. В эфире шоу актриса призналась, что отказалась от съемок в фильмах из-за своих дочерей — 9 летней Эсмеральды Амады Гослинг и 7-летней Амады Ли Гослинг. По ее словам, супруг Райан Гослинг поддержал ее решение.

«Это было почти как невербальное соглашение по типу: “Хорошо, он будет работать, я буду работать, только здесь (дома)”», — сказала Ева Мендес.

Актриса также отметила, что ей повезло, потому что она проводит много времени со своими детьми.

Райан Гослинг состоит в отношениях с Евой Мендес с 2011 года. В ноябре 2022 года знаменитости сыграли тайную свадьбу, о которой актриса проговорилась во время интервью на «Шоу Кайла и Джеки О». Актеры почти не рассказывают о своей личной жизни и не показывают дочерей в социальных сетях, однако в конце января Райан Гослинг и Ева Мендес впервые за долгое время вышли на публику с детьми.