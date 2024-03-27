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27 марта 2024, новость

Леонардо ДиКаприо и его возлюбленная спровоцировали слухи о помолвке

Возлюбленную актера засняли с кольцом на безымянном пальце
Леонардо ДиКаприо и Виттория Черетти
Леонардо ДиКаприо и Виттория Черетти | Источник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Леонардо ДиКаприо и модель Виттория Черетти спровоцировали слухи о помолвке. Об этом сообщает Daily Mail.

Знаменитостей заметили в Лос-Анджелесе. 49-летний Леонардо ДиКаприо и 25-летняя Виттория Черетти обедали в заведении на открытой веранде. Влюбленные не скрывали своих чувств. Модель обнимала голливудского актера. Папарацци заметили на безымянном пальце Виттории Черетти кольцо.

Слухи о романе Леонардо ДиКаприо и Виттории Черетти появились в мае 2023 года. Тогда знаменитостей засняли во время прогулки в Каннах. В начале сентября актера и модель заметили за поцелуями в ночном клубе на Ибице. В конце февраля влюбленных подловили во время прогулки в Лос-Анджелесе. Виттория Черетти предпочла для выхода черные лосины и коричневую толстовку на молнии. Образ дополнили солнцезащитные очки и сумка из кожи. Леонардо ДиКаприо надел брюки цвета хаки и серую футболку.

Ранее ДиКаприо рассказал, как его карьере помогла Шэрон Стоун.

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