Леонардо ДиКаприо и его возлюбленная спровоцировали слухи о помолвке

Знаменитостей заметили в Лос-Анджелесе. 49-летний Леонардо ДиКаприо и 25-летняя Виттория Черетти обедали в заведении на открытой веранде. Влюбленные не скрывали своих чувств. Модель обнимала голливудского актера. Папарацци заметили на безымянном пальце Виттории Черетти кольцо.

Слухи о романе Леонардо ДиКаприо и Виттории Черетти появились в мае 2023 года. Тогда знаменитостей засняли во время прогулки в Каннах. В начале сентября актера и модель заметили за поцелуями в ночном клубе на Ибице. В конце февраля влюбленных подловили во время прогулки в Лос-Анджелесе. Виттория Черетти предпочла для выхода черные лосины и коричневую толстовку на молнии. Образ дополнили солнцезащитные очки и сумка из кожи. Леонардо ДиКаприо надел брюки цвета хаки и серую футболку.