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26 марта 2024, новость

«Пиратов Карибского моря» перезапустят без Джонни Деппа и Марго Робби

Продюсер Брукхаймер назвал новую часть франшизы перезапуском
Кадр из фильма «Пираты Карибского моря»
Кадр из фильма «Пираты Карибского моря»

Продюсер франшизы «Пираты Карибского моря» Джерри Брукхаймер рассказал порталу ComicBook, что серию фильмов хотят перезапустить без полюбившихся зрителям актеров.

Он отметил, что не может назвать никаких точных сроков начала работы над проектом, так как многое зависит от артистов. Брукхаймер привел в пример Тома Круза, без которого невозможно было бы снять «Топ Ган: Мэверик», который собрал в прокате внушительную сумму.

По словам продюсера, он не может знать, сколько фильмов в очереди было у Круза перед тем, как он согласился сыграть в «Топ Гане». В связи с этим Брукхаймер уточнил, что собирается перезапустить франшизу «Пиратов» без известных актеров вроде Джонни Деппа или Марго Робби.

В 2023 году шоураннер сериалов «Чернобыль» и «Одни из нас», сценарист Крэйг Мазин заявил, что студия Disney одобрила «странный» сценарий к шестой части «Пиратов Карибского моря».

Пятый и пока что последний фильм саги вышел на экраны в 2017 году. Исполнители главных ролей франшизы Кира Найтли и Орландо Блум, не снимавшиеся в предыдущей четвертой картине «Пираты Карибского моря: На странных берегах», ненадолго появились в финале пятой части.

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