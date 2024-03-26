Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
26 марта 2024, новость

Роберт Паттинсон впервые стал отцом

Сообщается, что у британского актера родилась дочь

Роберта Паттинсона и его возлюбленную, актрису Сьюки Уотерхаус, заметили на прогулке с коляской.

Во время загрузки произошла ошибка.

По всей видимости, недавно звезды стали родителями, но делиться радостной новостью официально они пока не спешат. Как сообщают западные СМИ, у Паттинсона и Уотерхаус родилась дочь.

Напомним, Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус начали встречаться в 2018 году. О том, что пара ждет ребенка, стало известно в ноябре прошлого года. Тогда папарацци заметили пару на прогулке и обратили внимание на округлившийся живот актрисы.

Позже она подтвердила беременность на музыкальном фестивале Corona Capital в Мексике.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон
Robert Pattinson
Сьюки Уотерхаус
Suki Waterhouse
Милош Бикович
Милош Бикович пожаловался на проблемы после рождения сына
Брэдли Купер с дочерью
Брэдли Купер рассказал, как дочь от Шейк спасла ему жизнь
Милош Бикович
Милош Бикович впервые показал фото с сыном
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро расплакался из-за девятимесячной дочери
Тэйлор Лотнер, Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон
Тэйлор Лотнер рассказал о вражде с Робертом Паттинсоном
Кадр из фильма «Сумерки. Сага. Затмение»
Паттинсону могли отказать в роли в «Сумерках» из-за внешнего вида
Милош Бикович
Милош Бикович поделился эмоциями от будущего отцовства
Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус
Роберт Паттинсон впервые станет отцом
Джейми Кэмпбелл Бауэр
На роль Эдварда в «Сумерках» рассматривали другого актера
Тейлор Свифт
Тейлор Свифт отказали в эпизодической роли в «Сумерках»
Роберт Паттинсон в фильме «Бэтмен»
Паттинсон рассказал об экстремальном похудении для роли Бэтмена
Джеффри Райт
Актер нового «Бэтмена» призвал вернуть фильм в российский прокат
Роберт Паттинсон
Паттинсон рассказал, как его чуть не уволили из саги «Сумерки»
Кадр из фильма «Бэтмен»
Роберт Паттинсон назвал Бэтмена полным фриком
Роберт Паттинсон
Режиссер «Паразитов» снимет фантастический фильм с Паттинсоном
Колин Фаррелл на съемках «Бэтмена»
Враг Бэтмена Пингвин получит собственный сериал
Роберт Паттинсон
Роберту Паттинсону — 35: за что мы его любим
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Мертвые не причиняют боли»
Мертвые не причиняют боли
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Пингвин»
Пингвин
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Непослушники»
Непослушники
Тизер-трейлер
Дом Дракона
Дом Дракона
Черный трейлер (англ.)
vktrailer-220787057_456356524
Битлджус 2
Тизер-трейлер (англ.)
Дом Дракона
Дом Дракона
Зеленый трейлер (англ.)
Паразит: Серый
Паразит: Серый
Трейлер (кор., англ. суб.)
Кадр из фильма «Чужой: Ромул»
Чужой: Ромул
Тизер-трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь