Роберт Паттинсон впервые стал отцом

Роберта Паттинсона и его возлюбленную, актрису Сьюки Уотерхаус, заметили на прогулке с коляской.
По всей видимости, недавно звезды стали родителями, но делиться радостной новостью официально они пока не спешат. Как сообщают западные СМИ, у Паттинсона и Уотерхаус родилась дочь.
Напомним, Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус начали встречаться в 2018 году. О том, что пара ждет ребенка, стало известно в ноябре прошлого года. Тогда папарацци заметили пару на прогулке и обратили внимание на округлившийся живот актрисы.
Позже она подтвердила беременность на музыкальном фестивале Corona Capital в Мексике.