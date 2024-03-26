Роберт Паттинсон впервые стал отцом

Роберта Паттинсона и его возлюбленную, актрису Сьюки Уотерхаус, заметили на прогулке с коляской.

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По всей видимости, недавно звезды стали родителями, но делиться радостной новостью официально они пока не спешат. Как сообщают западные СМИ, у Паттинсона и Уотерхаус родилась дочь.

Напомним, Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус начали встречаться в 2018 году. О том, что пара ждет ребенка, стало известно в ноябре прошлого года. Тогда папарацци заметили пару на прогулке и обратили внимание на округлившийся живот актрисы.