Роберт Паттинсон впервые станет отцом

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус | Источник: Legion-Media.ru

Британский актер Роберт Паттинсон и его возлюбленная, певица и модель Сьюки Уотерхаус, ждут ребенка. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что пару заметили во время прогулки в Лос-Анджелесе. В Daily Mail опубликовали фотографии с прогулки 37-летней звезды киносаги «Сумерки» и его 31-летней возлюбленной, на которых отчетливо виден округлившийся живот модели. Известно, что оба артиста, которые вместе уже с 2018 года, впервые станут родителями.