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3 ноября 2023, новость

Роберт Паттинсон впервые станет отцом

37-летний актер и его партнерша Сьюки Уотерхаус ждут первенца
Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус | Источник: Legion-Media.ru

Британский актер Роберт Паттинсон и его возлюбленная, певица и модель Сьюки Уотерхаус, ждут ребенка. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что пару заметили во время прогулки в Лос-Анджелесе. В Daily Mail опубликовали фотографии с прогулки 37-летней звезды киносаги «Сумерки» и его 31-летней возлюбленной, на которых отчетливо виден округлившийся живот модели. Известно, что оба артиста, которые вместе уже с 2018 года, впервые станут родителями.

Ранее британский актер и звезда серии фильмов про Гарри Поттера Дэниэл Рэдклифф, который недавно стал отцом, назвал пугающей природу отцовства. Он пояснил, что боится мысли о том, что в мире есть человек, о котором придется заботиться всю жизнь.

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