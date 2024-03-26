Голливудская актриса Николь Кидман впервые за долгое время кардинально сменила имидж. Знаменитость опубликовала фотографии в соцсети.

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На снимках 56-летняя Николь Кидман предстала с новой стрижкой. Актриса не только укоротила волосы, но и покрасилась в блонд. Знаменитость позировала в черной кожаной куртке с капюшоном. Поклонники оценили преображение Николь Кидман.

«Эти волосы великолепны», «Николь выглядит прекрасно, как и всегда», «Лучшая стрижка в твоей жизни, Николь!», «Мне очень нравятся волосы, цвет вам идет», «Прекрасная», «Очень красиво», — писали интернет-пользователи в комментариях.

Николь Кидман замужем за музыкантом Китом Урбаном. Пара поженилась 25 июня 2006 года в часовне кардинала Черретти на территории колледжа Святого Патрика в Сиднее.