Николь Кидман приняла участие в дерзкой фотосессии

Николь Кидман стала героиней апрельского номера американского журнала Elle. 56-летняя актриса приняла участие в смелой и откровенной фотосессии. На некоторых кадрах она запечатлена в нижнем белье от Dolce & Gabbana, а на других — в платье, в пикантных позах.
Автором фотосессии стал Марио Сорренти. В интервью Кидман рассказала о том, как она счастлива и наслаждается своей жизнью.
«У меня очень насыщенная жизнь с людьми, которых я люблю. Я воспитываю дочерей. Я жена, я лучший друг. Я сестра, я тетя. У меня глубоко интимные отношения с людьми», — призналась актриса.
Напомним, Николь Кидман живет с мужем, музыкантом Китом Урбаном, вместе с которым воспитывает дочерей Санди и Фейт. Она продолжает активно сниматься: недавно вышел сериал «Экспаты», где звезда исполнила главную роль.