Николь Кидман приняла участие в дерзкой фотосессии

Николь Кидман стала героиней апрельского номера американского журнала Elle. 56-летняя актриса приняла участие в смелой и откровенной фотосессии. На некоторых кадрах она запечатлена в нижнем белье от Dolce & Gabbana, а на других — в платье, в пикантных позах.

<div id="vk_post_-48064554_44521"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_44521", -48064554, 44521, 'ePjlg6ol81dQhBIWZ-eM7UxqxMU'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Автором фотосессии стал Марио Сорренти. В интервью Кидман рассказала о том, как она счастлива и наслаждается своей жизнью.

«У меня очень насыщенная жизнь с людьми, которых я люблю. Я воспитываю дочерей. Я жена, я лучший друг. Я сестра, я тетя. У меня глубоко интимные отношения с людьми», — призналась актриса.