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26 марта 2024, новость

У «Чебурашки 2» поменялась дата премьеры

Фильм примет участие в «новогодней битве» сказок
Кадр из фильма «Чебурашка»
Кадр из фильма «Чебурашка»

Вторая часть фильма «Чебурашка» выйдет 1 января 2026 года. Об этом сообщает «Кинопоиск» в социальных сетях.

По данным издания, «Чебурашка» примет участие в «новогодней битве», наряду с картинами «Горыныч» и «Сивка-Бурка». Изначально премьера продолжения «Чебурашки» должна была состояться 31 декабря 2025 года.

Фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» вышел в российских кинотеатрах 1 января 2023 года и стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката. Лента обогнала по сборам предыдущего рекордсмена — картину «Холоп» Клима Шипенко 2019 года, которая собрала в прокате 3,082 млрд рублей.

Семейная комедия, рассчитанная на зрителей старше шести лет, рассказывает о приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе. Он попадает туда из далекой апельсиновой страны.

В ролях — Сергей ГармашОльга КузьминаПолина МаксимоваФедор ДобронравовСергей ЛавыгинЕлена Яковлева и Дмитрий Лысенков.

Ранее Сергей Гармаш рассказал, когда стартуют съемки «Чебурашки 3».

Во время загрузки произошла ошибка.
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