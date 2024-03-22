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22 марта 2024, новость

Сергей Гармаш рассказал, когда стартуют съемки «Чебурашки 3»

Актер отметил, что сейчас работа над фильмом находится на подготовительном этапе
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш

Третью часть фильма «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко, который стал самой кассовой картиной в отечественном прокате, начнут снимать одновременно с «Чебурашкой 2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из главных актеров проекта Сергея Гармаша.

Он уточнил, что съемки картин стартуют в июне текущего года.

«Съемки фильма “Чебурашка 2” сейчас находятся на подготовительном этапе. В начале июня запустятся съемки фильмов “Чебурашка 2” и “Чебурашка 3”, подряд сразу будут сниматься два больших полных метра», — отметил Гармаш.

Вторая часть «Чебурашки» выйдет в прокат 31 декабря 2025 года. Напомним, что первый фильм собрал почти 8,5 млрд рублей.

Накануне стало известно, что «Чебурашку» покажут на Кубе в рамках Фестиваля российского кино.

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