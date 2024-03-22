Сергей Гармаш рассказал, когда стартуют съемки «Чебурашки 3»

Сергей Гармаш

Третью часть фильма «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко, который стал самой кассовой картиной в отечественном прокате, начнут снимать одновременно с «Чебурашкой 2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из главных актеров проекта Сергея Гармаша.

Он уточнил, что съемки картин стартуют в июне текущего года.

«Съемки фильма “Чебурашка 2” сейчас находятся на подготовительном этапе. В начале июня запустятся съемки фильмов “Чебурашка 2” и “Чебурашка 3”, подряд сразу будут сниматься два больших полных метра», — отметил Гармаш.

Вторая часть «Чебурашки» выйдет в прокат 31 декабря 2025 года. Напомним, что первый фильм собрал почти 8,5 млрд рублей.