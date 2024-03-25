Юлия и Анна Пересильд пришли к «Крокусу» после теракта

Актриса Юлия Пересильд вместе со своей дочерью Анной посетила стихийный мемориал, организованный у концертного комплекса «Крокус Сити Холл». Знаменитость поделилась кадрами в соцсети.
Юлия Пересильд сделала фото вместе с дочерью Анной рядом с местом трагедии. Актриса также засняла, как люди возлагали цветы у мемориала в память о пострадавших в теракте. Кроме того, она записала видео, в котором со слезами на глазах рассказала, что испытывает после произошедшего. Артистка призналась, что ей больно оттого, что «такое страшное горе нас всех объединяет».
Вечером в пятницу, 22 марта, произошел теракт в «Крокус Сити Холле». Несколько человек вошли в помещение и открыли огонь по охране и посетителям, после чего начали поджигать помещение. После начала пожара они вернулись в автомобиль, на котором приехали, и покинули город. Задержать их удалось только в Брянской области. Воскресенье, 24 марта, было объявлено днем общенационального траура.