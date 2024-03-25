Юлия и Анна Пересильд пришли к «Крокусу» после теракта

Анна и Юлия Пересильд (фото: соцсети)

Актриса Юлия Пересильд вместе со своей дочерью Анной посетила стихийный мемориал, организованный у концертного комплекса «Крокус Сити Холл». Знаменитость поделилась кадрами в соцсети.

Юлия Пересильд сделала фото вместе с дочерью Анной рядом с местом трагедии. Актриса также засняла, как люди возлагали цветы у мемориала в память о пострадавших в теракте. Кроме того, она записала видео, в котором со слезами на глазах рассказала, что испытывает после произошедшего. Артистка призналась, что ей больно оттого, что «такое страшное горе нас всех объединяет».