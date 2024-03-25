Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
25 марта 2024, новость

Юлия и Анна Пересильд пришли к «Крокусу» после теракта

Актрисы снялись у стихийного мемориала возле места трагедии
Анна и Юлия Пересильд (фото: соцсети)
Анна и Юлия Пересильд (фото: соцсети)

Актриса Юлия Пересильд вместе со своей дочерью Анной посетила стихийный мемориал, организованный у концертного комплекса «Крокус Сити Холл». Знаменитость поделилась кадрами в соцсети.

Юлия Пересильд сделала фото вместе с дочерью Анной рядом с местом трагедии. Актриса также засняла, как люди возлагали цветы у мемориала в память о пострадавших в теракте. Кроме того, она записала видео, в котором со слезами на глазах рассказала, что испытывает после произошедшего. Артистка призналась, что ей больно оттого, что «такое страшное горе нас всех объединяет».

Вечером в пятницу, 22 марта, произошел теракт в «Крокус Сити Холле». Несколько человек вошли в помещение и открыли огонь по охране и посетителям, после чего начали поджигать помещение. После начала пожара они вернулись в автомобиль, на котором приехали, и покинули город. Задержать их удалось только в Брянской области. Воскресенье, 24 марта, было объявлено днем общенационального траура.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Анна Пересильд
Анна Пересильд
Анна Пересильд
Анна Пересильд рассказала о буллинге в школе
Анна и Юлия Пересильд (фото: соцсети)
«Выглядим, как балаган»: Пересильд рассказала о воспитании дочерей
Анна Пересильд
14-летняя Анна Пересильд рассказала о назойливых поклонниках
Кадр из фильма «Летучий корабль»
Трейлер дня: Гагарина, Добронравов и голос Пересильд в романтической сказке
Доигрались: звезды кино, которые влюбились друг в друга на съемках
Юлия Пересильд с дочерьми Анной и Марией
Юлию Пересильд на архивном видео перепутали с дочерью Анной
Михаил Тройник и Юлия Пересильд (фото: соцсети)
Юлия Пересильд показала нежные фото с отдыха с возлюбленным
Анна Пересильд
Анна Пересильд и Feduk исполнили песни главных героев в фильме «Летучий корабль»
Кадр из фильма «Финист. Первый богатырь»
Трейлер дня: Пересильд и летающий кабанчик в новой сказке о богатырях
Юлия Пересильд
«Всегда больно»: Юлия Пересильд рассказала об отказах в кино
Вызов
Состоялась американская премьера «Вызова»
Кадр из сериала «Слово пацана»
Анна Пересильд рассказала, как попала на кастинг в «Слово пацана»
Кадр из сериала «Слово пацана»
Жена звезды «Слова пацана» рассказала, ревнует ли его к Анне Пересильд
Кадр из сериала «Слово пацана»
Анна Пересильд заявила, что не ждет второго сезона «Слова пацана»
Юлия Пересильд
Названы актер и актриса года
Юлия Пересильд
Пересильд рассказала о «чествовании» на премьере «Вызова»
Юлия Пересильд с дочерьми Анной и Марией
Пересильд, Волкова, Михалкова с дочерью: звезды на премьере «Бременских музыкантов»
Кристина Орбакайте в фильме «Я тебя люблю — Je t’aime»
Боярская, Агутин, Валерия, Орбакайте снялись в новогоднем фильме
Юлия Пересильд с дочерью Анной
Юлия Пересильд высказалась о работе дочери в сериале «Слово пацана»
Юлия Пересильд
Пересильд рассказала о двух подряд оскорблениях на театральной премии
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд стала лауреатом премии «Звезда театрала»
Юлия Пересильд и Михаил Тройник
Юлия Пересильд прокомментировала новости о тайной свадьбе
Кадр из сериала «Слово пацана»
14-летняя Анна Пересильд рассказала о съемках в «Слове пацана»
Юлия Пересильд и Михаил Тройник
СМИ сообщили о тайной свадьбе Юлии Пересильд
Юлия Пересильд
Пересильд заинтриговала фото с экс-ведущим «Модного приговора»
Юлия Пересильд и Михаил Тройник
Юлия Пересильд поддержала возлюбленного на премьере
Юлия Пересильд с дочками Марией и Анной
Пересильд с дочками и новой прической на премьере фильма
Мария, Юлия и Анна Пересильд
Собчак с Богомоловым, Пересильд с дочками и другие на премьере
Юлия Пересильд с дочерьми Марией и Анной
Пересильд с дочками и Тройником представила фильм «Императрицы»
Марина Александрова на съемках сериала «Екатерина. Фавориты»
Звезда «Екатерины» иронично высказалась об «Императрицах» с Пересильд
Ирина Горбачева и Михаил Тройник в шоу «ОК на связи!»
Горбачева рассказала о съемках с возлюбленным Пересильд
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд показала фигуру в купальнике
Юлия Пересильд
Появился трейлер фильма с Пересильд в роли императрицы Елизаветы
Юлия Пересильд и Михаил Тройник
Поцелуй Пересильд и Тройника на сцене восхитил публику
Юлия Пересильд
Пересильд пожаловалась на здоровье после экспедиции на Эльбрус
Вышел трейлер «Бременских музыкантов» с Пересильд, Ароновой, Буруновым
Юлия Пересильд и Михаил Тройник
«Моя любовь»: Тройник трогательно поздравил Пересильд с днем рождения
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд захотела снять собственный фильм
Юрий Лоза
Юрий Лоза усомнился в полете Юлии Пересильд в космос
Юлия Пересильд
Пересильд сфотографировалась в ярком купальнике на траве
Юлия Пересильд и Михаил Тройник
Пересильд и Тройник вместе отдыхают в Китае
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд показала совместное фото с Джейн Биркин
Кадр из сериала «Слово пацана»
Янковский и дочь Пересильд снялись в сериале про перестройку: первые кадры
Юлия Пересильд
Скафандр Юлии Пересильд выставили на продажу
Михаил Тройник и Юлия Пересильд
Пересильд поддержала возлюбленного на премьере сериала
Юлия Пересильд в сериале «Киберпапа»
Робак и Пересильд стали мужем и женой в новом сериале
Юлия Пересильд и Михаил Тройник
Пересильд поздравила возлюбленного с их первой годовщиной
Юлия Пересильд
Пересильд представила новый фильм на кинофестивале в Шанхае
Кадр из фильма «Вызов»
Путин назвал фильм «Вызов» прорывом в мировом кино
Клим Шипенко и Юлия Пересильд
Эрнст, Пересильд и Шипенко получили госпремию за «Вызов»
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Пингвин»
Пингвин
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Непослушники»
Непослушники
Тизер-трейлер
Дом Дракона
Дом Дракона
Черный трейлер (англ.)
vktrailer-220787057_456356524
Битлджус 2
Тизер-трейлер (англ.)
Дом Дракона
Дом Дракона
Зеленый трейлер (англ.)
Паразит: Серый
Паразит: Серый
Трейлер (кор., англ. суб.)
Кадр из фильма «Чужой: Ромул»
Чужой: Ромул
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Каскадеры»
Каскадеры
Трейлер №2 (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь