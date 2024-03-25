Оливия Колман заявила, что ей платили бы больше, если бы она была мужчиной

Оливия Колман | Источник: Legion-Media.ru

Британская актриса Оливия Колман раскритиковала гендерное неравенство в оплате труда в киноиндустрии и заявила, что если бы она была мужчиной, ей платили бы больше. Как рассказала артистка CNN, она уверена, что это связано со стереотипом, что актеры-мужчины больше привлекают аудиторию.

Говоря о своем последнем фильме «Злобные маленькие письма», оскароносная актриса сказала, что пол ограничивает ее потенциал заработка. «Исследования показывают, что [женщины] всегда пользовались большими кассовыми сборами», — заявила она журналистке Кристиан Аманпур на CNN.

«Актерам-мужчинам платят больше, потому что раньше они говорили, что привлекают публику, но на самом деле это не было правдой на протяжении десятилетий. Но им по-прежнему нравится использовать это как повод не платить женщинам столько же», — высказалась обладательница статуэтки «Оскар».

«Я прекрасно понимаю, что если бы я была Оливером Колманом, я бы зарабатывала намного больше, чем сейчас», — добавил актриса. «Я знаю об одной разнице в оплате труда, которая составляет 12 000%. Посчитайте», — с уверенностью заявила Колман.