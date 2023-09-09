Злобные маленькие письма (2023)

1920 год. Эдит Свон — глубоко консервативная жительница Литтлхэмптона, вынужденная терпеть соседство с шумной молодой ирландкой Роуз. Когда Эдит и другие жители английского прибрежного городка начинают получать анонимные письма, полные самых смачных ругательств, подозреваемой в их рассылке сразу же становится острая на язык Роуз. Письма вызывают небывалый резонанс, за которым следуют серьезные разбирательства. Тем не менее, городские женщины во главе с местным офицером полиции Глэдис Мосс начинают собственное расследование столь вопиющего преступления.

«Злобные маленькие письма» — основанная на реальной истории детективная комедия с Оливией Колман и Джесси Бакли в главных ролях.