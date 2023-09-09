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Злобные маленькие письма (2023)

Wicked Little Letters

IMDb7.7
20231 ч. 42 мин.комедиядетскийисторический

Сюжет фильма «Злобные маленькие письма»

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1920 год. Эдит Свон — глубоко консервативная жительница Литтлхэмптона, вынужденная терпеть соседство с шумной молодой ирландкой Роуз. Когда Эдит и другие жители английского прибрежного городка начинают получать анонимные письма, полные самых смачных ругательств, подозреваемой в их рассылке сразу же становится острая на язык Роуз. Письма вызывают небывалый резонанс, за которым следуют серьезные разбирательства. Тем не менее, городские женщины во главе с местным офицером полиции Глэдис Мосс начинают собственное расследование столь вопиющего преступления.

«Злобные маленькие письма» — основанная на реальной истории детективная комедия с Оливией Колман и Джесси Бакли в главных ролях.

Режиссер

Теа Шэррок

В ролях

Джесси Бакли, Оливия Колман, Тимоти Сполл, Алиша Вейр, Джоэнна Скэнлэн, Лолли Адефоп, Айлин Эткинс, Джемма Джонс, Хью Скиннер, Аньяна Васан

Страна

Великобритания, Франция

Премьера

9 сентября (Мир)
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Трейлер

Кадры

2
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