Актера из «А зори здесь тихие» госпитализировали

78-летнего актера Андрея Мартынова госпитализировали из-за проблем со здоровьем, связанных с язвой 12-перстной кишки. Об этом сообщает «Экспресс газета».
В публикации отмечается, что звезда фильма «А зори здесь тихие» и ранее жаловался на состояние своего здоровья коллегам, но это вызывало скепсис и аналогии с капризами.
Мартынова госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, утверждает издание.
Андрей Мартынов дебютировал в кино в 1972 году, сыграв старшину Федота Васкова в военной драме «А зори здесь тихие». Эта работа принесла актеру всенародную славу. Еще одной звездной ролью Мартынова стал Кирьян Инютин в сериале «Вечный зов».