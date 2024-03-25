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25 марта 2024, новость

Актера из «А зори здесь тихие» госпитализировали

78-летний Андрей Мартынов попал в больницу
Андрей Мартынов в фильме «А зори здесь тихие»
Андрей Мартынов в фильме «А зори здесь тихие» | Источник: Legion-Media.ru

78-летнего актера Андрея Мартынова госпитализировали из-за проблем со здоровьем, связанных с язвой 12-перстной кишки. Об этом сообщает «Экспресс газета».

В публикации отмечается, что звезда фильма «А зори здесь тихие» и ранее жаловался на состояние своего здоровья коллегам, но это вызывало скепсис и аналогии с капризами.

Мартынова госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, утверждает издание.

Андрей Мартынов дебютировал в кино в 1972 году, сыграв старшину Федота Васкова в военной драме «А зори здесь тихие». Эта работа принесла актеру всенародную славу. Еще одной звездной ролью Мартынова стал Кирьян Инютин в сериале «Вечный зов».

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