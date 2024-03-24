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24 марта 2024, новость

Алексей Учитель рассказал об актерском будущем своей дочери Анны Пересильд

Режиссер считает, что Пересильд-младшая завысила планку участием в «Слове пацана»
Анна Пересильд и Алексей Учитель
Анна Пересильд и Алексей Учитель

Режиссер Алексей Учитель в интервью kp.ru оценил актерское будущее своей дочери Анны Пересильд после успеха сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Да, теперь сериал «Слово пацана» имеет огромный успех и когда мы с дочкой идем куда-нибудь, к нам бросается немыслимое количество людей, чтобы сфотографироваться с ней. Но я уверен, что звездная болезнь не коснется Ани в силу ее характера и примера родителей. А вот как дальше поступить? Предложений очень много», — отметил Учитель.

По мнению режиссера, сейчас его дочери надо будет крайне избирательно относиться к предложениям о съемках, так как своей ролью Айгуль в «Слове пацана» Пересильд-младшая завысила планку. Он отметил, что они вместе с Юлией Пересильд стараются поддержать дочь советом, хотя и считают ее уже взрослой девушкой.

Ранее Учитель заявлял, что его дочери Анне Пересильд было непросто играть некоторые сцены в «Слове пацана» из-за отсутствия актерского опыта. По словам режиссера, он выступал против участия дочери из-за сложных и жестоких сцен. Учитель отметил, что они с Юлией Пересильд сильно возражали против одной конкретной сцены, однако им удалось достичь понимания в беседе с режиссером сериала Жорой Крыжовниковым.

Накануне Алексей Учитель оценил будущее Никиты Кологривого после пьяного дебоша. Режиссер заявил, что актеру никто не поможет, кроме него самого.

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