«Трудные подростки» и «Слово пацана» — сериалы для молодежи?

Популярный блогер и перспективный режиссер Gufee Medalin в рамках нашего шоу PROсмотрено объясняет, чем хороши и плохи в первую очередь для молодежной аудитории сериалы «Трудные подростки» и «Слово пацана. Кровь на асфальте», решают или нет они определенные социальные задачи и достаточно ли ответственно относятся к своему зрителю.
Оба шоу стали настоящими феноменами, поставили несколько рекордов по количеству просмотров, обзавелись армиями поклонников и обратили на себя внимание моралистов. Справедливо это или нет, давайте разбираться!
А полный разбор «Трудных подростков» и «Слова пацана» с их сценаристами смотрите здесь.