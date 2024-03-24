Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
24 марта 2024, статьяPROсмотрено

«Трудные подростки» и «Слово пацана» — сериалы для молодежи?

Смотрите разбор популярных сериалов от молодого блогера и режиссера Gufee Medalin
Во время загрузки произошла ошибка.

Популярный блогер и перспективный режиссер Gufee Medalin в рамках нашего шоу PROсмотрено объясняет, чем хороши и плохи в первую очередь для молодежной аудитории сериалы «Трудные подростки» и «Слово пацана. Кровь на асфальте», решают или нет они определенные социальные задачи и достаточно ли ответственно относятся к своему зрителю.

Оба шоу стали настоящими феноменами, поставили несколько рекордов по количеству просмотров, обзавелись армиями поклонников и обратили на себя внимание моралистов. Справедливо это или нет, давайте разбираться!

А полный разбор «Трудных подростков» и «Слова пацана» с их сценаристами смотрите здесь.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Слово пацана399 р.
Слово пацана. Кровь на асфальте
PROсмотрено
Слово пацана
Трудные подростки
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Непослушники»
Непослушники
Тизер-трейлер
Дом Дракона
Дом Дракона
Черный трейлер (англ.)
vktrailer-220787057_456356524
Битлджус 2
Тизер-трейлер (англ.)
Дом Дракона
Дом Дракона
Зеленый трейлер (англ.)
Паразит: Серый
Паразит: Серый
Трейлер (кор., англ. суб.)
Кадр из фильма «Чужой: Ромул»
Чужой: Ромул
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Каскадеры»
Каскадеры
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «След киллера»
След киллера
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь