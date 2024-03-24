«Трудные подростки» и «Слово пацана» — сериалы для молодежи?

Популярный блогер и перспективный режиссер Gufee Medalin в рамках нашего шоу PROсмотрено объясняет, чем хороши и плохи в первую очередь для молодежной аудитории сериалы «Трудные подростки» и «Слово пацана. Кровь на асфальте», решают или нет они определенные социальные задачи и достаточно ли ответственно относятся к своему зрителю.