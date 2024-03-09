«Трудные подростки» vs «Слово пацана»: разбор нашумевших сериалов с их авторами

«Слово пацана. Кровь на асфальте» — настоящий феномен сериального 2023 года в России. Недавно завершившиеся «Трудные подростки» — не меньший феномен… последних 5 лет! Толпы фанатов, сложные темы, скандальный сарафан, молодое поколение в центре обеих историй — сериалы объединяет многое, и мы решили, что это повод собраться в нашей уютной студии PROсмотрено и обсудить их. Но не просто так, а вместе с их авторами.