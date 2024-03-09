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9 марта 2024, статьяPROсмотреноОбзоры

«Трудные подростки» vs «Слово пацана»: разбор нашумевших сериалов с их авторами

Позвали в гости сценаристов популярных сериалов и призвали их к ответу на наболевшие вопросы — скорее смотрите новый выпуск нашего PROсмотрено!
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«Слово пацана. Кровь на асфальте» — настоящий феномен сериального 2023 года в России. Недавно завершившиеся «Трудные подростки» — не меньший феномен… последних 5 лет! Толпы фанатов, сложные темы, скандальный сарафан, молодое поколение в центре обеих историй — сериалы объединяет многое, и мы решили, что это повод собраться в нашей уютной студии PROсмотрено и обсудить их. Но не просто так, а вместе с их авторами.

Итак, в одной студии встретились сценаристы Андрей Золотарев («Слово пацана»), Екатерина Матвиенко и Алексей Воробьев («Трудные подростки»), киноэксперты Александр Шебанов, Дмитрий Куповых, а также популярный молодой блогер Gufee Medalin… Будет горячо? Смотрите сами! И присоединяйтесь к дискуссии в нашем сообществе.

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