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23 марта 2024, новость

51-летняя Кэмерон Диаз тайно стала матерью во второй раз

У актрисы и ее мужа родился сын
Кэмерон Диаз
Кэмерон Диаз | Источник: Alloverpress

Актриса Кэмерон Диаз и музыкант Бенджи Мэдден во второй раз стали родителями. Об этом актриса сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

У актрисы и ее мужа родился сын. Мальчика назвали Кардиналом. Пара держала новость в тайне и только спустя время поделилась ей.

«Мы рады объявить о рождении нашего сына Кардинала Мэддена. Он потрясающий, и мы все так счастливы, что он здесь! Для безопасности и конфиденциальности ребенка мы не будем выкладывать фотографии, но он очень милый», — написала актриса.

К объявлению был приложен рисунок с надписью «Маленькая птичка шепнула мне». Сюрприз был встречен поддержкой членов семьи и близких друзей.

В октябре прошлого года актриса поделилась с Джимми Фэллоном на его ночном ток-шоу, что Бенджи Мэдден — «самый лучший папа».

Кэмерон Диаз и Бенджи Мэдден женаты с 2015 года. В 2019 году актриса впервые стала мамой — она родила дочь Рэддикс. После замужества Кэмерон перестала сниматься в кино, однако недавно заявила о своем возвращении.

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