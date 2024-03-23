Бикович предупредил желающих помочь пострадавшим в «Крокусе» о мошенниках

Сербский и российский актер Милош Бикович призвал молиться за пострадавших при теракте на концертной площадке «Крокус Сити Холл». Звезда «Холопа» обратился к подписчикам своего Telegram-канала.
«Сейчас время Великого поста и Рамадана, давайте вместе помолимся и поможем. Если вы знаете, что кому-то из пострадавших нужна материальная или какая-либо помощь, пишите пожалуйста в комментариях», — написал он.
Он также предупредил подписчиков о возможных мошенниках, которые могут воспользоваться трагедией.
«Очень прошу желающих помочь отзываться не на комментарии, а только на проверенную информацию, которую мы опубликуем после проверки», — уточнил он.
Ранее певица Лолита Милявская выразила соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».
Вечером 22 марта группа неизвестных открыла огонь из автоматического оружия по пришедшим на концерт группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле». В здании прогремело несколько взрывов, начался пожар.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия в Москве в эти выходные отменены.
Также о приостановке работы своих кинотеатров сообщила сеть «Каро», театры Москвы отменили спектакли, а некоторые артисты перенесли свои выступления.