Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
23 марта 2024, новость

Бикович предупредил желающих помочь пострадавшим в «Крокусе» о мошенниках

Актер призвал молиться за пострадавших при теракте
Милош Бикович в сериале «Балканский ветер»
Милош Бикович в сериале «Балканский ветер»

Сербский и российский актер Милош Бикович призвал молиться за пострадавших при теракте на концертной площадке «Крокус Сити Холл». Звезда «Холопа» обратился к подписчикам своего Telegram-канала.

«Сейчас время Великого поста и Рамадана, давайте вместе помолимся и поможем. Если вы знаете, что кому-то из пострадавших нужна материальная или какая-либо помощь, пишите пожалуйста в комментариях», — написал он.

Он также предупредил подписчиков о возможных мошенниках, которые могут воспользоваться трагедией.

«Очень прошу желающих помочь отзываться не на комментарии, а только на проверенную информацию, которую мы опубликуем после проверки», — уточнил он.

Ранее певица Лолита Милявская выразила соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

Вечером 22 марта группа неизвестных открыла огонь из автоматического оружия по пришедшим на концерт группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле». В здании прогремело несколько взрывов, начался пожар.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия в Москве в эти выходные отменены. 

Также о приостановке работы своих кинотеатров сообщила сеть «Каро»театры Москвы отменили спектакли, а некоторые артисты перенесли свои выступления.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Милош Бикович
Милош Бикович
Miloš Biković
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Непослушники»
Непослушники
Тизер-трейлер
Дом Дракона
Дом Дракона
Черный трейлер (англ.)
vktrailer-220787057_456356524
Битлджус 2
Тизер-трейлер (англ.)
Дом Дракона
Дом Дракона
Зеленый трейлер (англ.)
Паразит: Серый
Паразит: Серый
Трейлер (кор., англ. суб.)
Кадр из фильма «Чужой: Ромул»
Чужой: Ромул
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Каскадеры»
Каскадеры
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «След киллера»
След киллера
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь