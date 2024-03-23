Бикович предупредил желающих помочь пострадавшим в «Крокусе» о мошенниках

Милош Бикович в сериале «Балканский ветер»

Сербский и российский актер Милош Бикович призвал молиться за пострадавших при теракте на концертной площадке «Крокус Сити Холл». Звезда «Холопа» обратился к подписчикам своего Telegram-канала.

«Сейчас время Великого поста и Рамадана, давайте вместе помолимся и поможем. Если вы знаете, что кому-то из пострадавших нужна материальная или какая-либо помощь, пишите пожалуйста в комментариях», — написал он.

Он также предупредил подписчиков о возможных мошенниках, которые могут воспользоваться трагедией.

«Очень прошу желающих помочь отзываться не на комментарии, а только на проверенную информацию, которую мы опубликуем после проверки», — уточнил он.

Ранее певица Лолита Милявская выразила соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

Вечером 22 марта группа неизвестных открыла огонь из автоматического оружия по пришедшим на концерт группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле». В здании прогремело несколько взрывов, начался пожар.