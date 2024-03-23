Кинотеатры «Каро» будут закрыты в Москве и области в выходные

Каро 11 Октябрь

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Кинотеатры сети «Каро» не будут работать в Москве и Подмосковье в эти выходные в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», деньги за билеты вернутся автоматически. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале сети.

«Дорогие зрители, в эти выходные наши кинотеатры в Москве и Подмосковье будут закрыты. Деньги за купленные ранее билеты вернутся автоматически», — сообщается в публикации.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном в подмосковном Красногорске, произошел теракт. Перед концертом группа неизвестных открыла стрельбу, позже раздались взрывы и начался пожар.