Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
23 марта 2024, новость

Кинотеатры «Каро» будут закрыты в Москве и области в выходные

Деньги за билеты вернутся автоматически
Каро 11 Октябрь
Каро 11 Октябрь

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Кинотеатры сети «Каро» не будут работать в Москве и Подмосковье в эти выходные в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», деньги за билеты вернутся автоматически. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале сети.

«Дорогие зрители, в эти выходные наши кинотеатры в Москве и Подмосковье будут закрыты. Деньги за купленные ранее билеты вернутся автоматически», — сообщается в публикации.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном в подмосковном Красногорске, произошел теракт. Перед концертом группа неизвестных открыла стрельбу, позже раздались взрывы и начался пожар.

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил все массовые мероприятия в столице в ближайшие два дня, аналогичные решения приняли в некоторых других регионах.

Театры Москвы также отменили спектакли, а некоторые артисты перенесли свои выступления.

Поделиться с друзьями!
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Непослушники»
Непослушники
Тизер-трейлер
Дом Дракона
Дом Дракона
Черный трейлер (англ.)
vktrailer-220787057_456356524
Битлджус 2
Тизер-трейлер (англ.)
Дом Дракона
Дом Дракона
Зеленый трейлер (англ.)
Паразит: Серый
Паразит: Серый
Трейлер (кор., англ. суб.)
Кадр из фильма «Чужой: Ромул»
Чужой: Ромул
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Каскадеры»
Каскадеры
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «След киллера»
След киллера
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь