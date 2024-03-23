Сеть «Москино» приостанавливает работу 23 и 24 марта

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Сеть кинотеатров «Москино» приостановит работу на этих выходных из-за отмены массовых мероприятий в Москве после теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает сайт сети.

«Уважаемые зрители! Информируем вас о приостановке деятельности сети кинотеатров “Москино” на период с 23 по 24 марта 2024 года в связи с отменой массовых мероприятий на территории города Москвы. Все средства за купленные билеты на сеансы и мероприятия будут возмещены в полном объеме», — говорится в сообщении «Москино».

Также о приостановке работы своих кинотеатров сообщила сеть «Каро».