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23 марта 2024, новость

Сеть «Москино» приостанавливает работу 23 и 24 марта

Все средства за купленные билеты возместят в полном объеме

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Сеть кинотеатров «Москино» приостановит работу на этих выходных из-за отмены массовых мероприятий в Москве после теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает сайт сети.

«Уважаемые зрители! Информируем вас о приостановке деятельности сети кинотеатров “Москино” на период с 23 по 24 марта 2024 года в связи с отменой массовых мероприятий на территории города Москвы. Все средства за купленные билеты на сеансы и мероприятия будут возмещены в полном объеме», — говорится в сообщении «Москино».

Также о приостановке работы своих кинотеатров сообщила сеть «Каро».

Театры Москвы отменили спектакли, а некоторые артисты перенесли свои выступления.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия в Москве в эти выходные отменены. 

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