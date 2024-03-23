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23 марта 2024, новость

Звезда «Школы рока» заявил о готовности сняться в сиквеле фильма

Актер Джек Блэк готов вернуться к своей роли спустя 20 лет

Американский актер и музыкант Джек Блэк заявил о готовности сняться в сиквеле фильма «Школа рока». Этим он поделился в беседе с порталом JOE.

7.3
Школа рока
2003/США, Германия12+комедиямузыкальный
Моя оценка

«Я бы хотел, чтобы вышла "Школа рока 2: Электрическое бугало (School of Rock 2: Electric Boogaloo). Я готов», — поделился актер. Отмечается, что на данный момент официальной информации о разработке сиквела проекта нет.

В 2003 году в прокат вышла лента режиссера Ричарда Линклейтера «Школа рока», в которой Блэк исполнил роль музыканта-неудачника. Фильм собрал в мировом прокате 131 миллион долларов при бюджете 35 миллионов.

Ранее американский актер Джефф Бриджес, исполнивший роль Чувака в картине «Большой Лебовски», рассказал, что готов сняться в сиквеле фильма.

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