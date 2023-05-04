Джефф Бриджес готов вернуться к роли Чувака в «Большом Лебовски»

Актер Джефф Бриджес, который сыграл Чувака в фильме «Большой Лебовски», заявил о готовности сняться в продолжении культовой комедии братьев Итана и Джоэла Коэнов. Об этом артист рассказал в беседе с People.
«О боже! Если бы братья [американские режиссеры Итан и Джоэл Коэны] заинтересовались, я, разумеется, сделал бы это. Братья непостижимы и полны сюрпризов. Вы никогда не знаете, что они собираются сделать, поэтому они удивляют», — воскликнул Бриджес.
Вместе с этим 73-летний актер предположил, что братья Коэны уже не будут работать над сиквелом «Большого Лебовски». Бриджес признался, что гордится своим участием в этом фильме и что будет рад, если режиссеры преподнесут ему сюрприз и позовут сниматься в продолжении культовой комедии.
Ранее Джефф Бриджес рассказал о возвращении в Голливуд после борьбы с раком. Помимо «Большого Лебовски», Бриджес известен по ролям в таких фильмах, как «Планета Ка-Пэкс», «Страна приливов», «Трон: Наследие», «Призрачный патруль», «Kingsman: Золотое кольцо», «Сумасшедшее сердце» (за эту роль актер получил премию «Оскар») и «Железная хватка».