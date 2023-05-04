Джефф Бриджес готов вернуться к роли Чувака в «Большом Лебовски»

Джефф Бриджес в фильме «Большой Лебовски» | Источник: Legion-Media.ru

Актер Джефф Бриджес, который сыграл Чувака в фильме «Большой Лебовски», заявил о готовности сняться в продолжении культовой комедии братьев Итана и Джоэла Коэнов. Об этом артист рассказал в беседе с People.

«О боже! Если бы братья [американские режиссеры Итан и Джоэл Коэны] заинтересовались, я, разумеется, сделал бы это. Братья непостижимы и полны сюрпризов. Вы никогда не знаете, что они собираются сделать, поэтому они удивляют», — воскликнул Бриджес.