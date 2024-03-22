Сын Александра Ширвиндта показал его последнее фото

Михаил Ширвиндт опубликовал в личном блоге последнее фото своего отца, народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта. Снимок сделал фотограф Юрий Рост незадолго до смерти актера.
«Дорогие мои! Благодарю вас за то количество сообщений и комментариев, которые вы написали мне за последние дни», — написал Ширвиндт-младший.
Напомним, самые полюбившиеся зрителям роли Александр Ширвиндт исполнил в таких картинах, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «12 стульев», «Небесные ласточки», «Трое в лодке, не считая собаки», «Миллион в брачной корзине». В 2000 году Александр Анатольевич стал руководить Театром сатиры и ушел с этого поста в 2021-м.
Александр Ширвиндт ушел из жизни 15 марта из-за проблем со здоровьем. Прощание с актером прошло в Театре сатиры, директором которого он был 20 лет.