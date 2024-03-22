Сын Александра Ширвиндта показал его последнее фото

Михаил Ширвиндт опубликовал в личном блоге последнее фото своего отца, народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта. Снимок сделал фотограф Юрий Рост незадолго до смерти актера.

<div id="vk_post_-48064554_44642"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_44642", -48064554, 44642, 'xIfo7qr5aV5VLbJ5WJhB57uH-iQ'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Дорогие мои! Благодарю вас за то количество сообщений и комментариев, которые вы написали мне за последние дни», — написал Ширвиндт-младший.