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22 марта 2024, новость

Сын Александра Ширвиндта показал его последнее фото

Портрет был сделан незадолго до смерти артиста

Михаил Ширвиндт опубликовал в личном блоге последнее фото своего отца, народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта. Снимок сделал фотограф Юрий Рост незадолго до смерти актера.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Дорогие мои! Благодарю вас за то количество сообщений и комментариев, которые вы написали мне за последние дни», — написал Ширвиндт-младший.

Напомним, самые полюбившиеся зрителям роли Александр Ширвиндт исполнил в таких картинах, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «12 стульев», «Небесные ласточки», «Трое в лодке, не считая собаки», «Миллион в брачной корзине». В 2000 году Александр Анатольевич стал руководить Театром сатиры и ушел с этого поста в 2021-м.

Александр Ширвиндт ушел из жизни 15 марта из-за проблем со здоровьем. Прощание с актером прошло в Театре сатиры, директором которого он был 20 лет. 

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