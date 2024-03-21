Кологривый опубликовал обращение после дебоша: «Я исправлюсь»

Никита Кологривый

Актер Никита Кологривый в своем Telegram-канале попросил прощения за то, что заставил переживать и нервничать своих фанатов и подписчиков.

«Я совершил такой поступок. Я его не оправдываю. Скажу только, что очень устал. Те, кто за мной следит, вы прекрасно понимаете, что я эмоционально выгорел. Сейчас я понесу административное наказание, с чем согласен. Считаю, что должен достойно его принять», — заявил звезда сериала «Слово пацана» на видео.

Он отметил, что у него нет секретов от зрителей. Кологривый считает, что сможет «исправиться и доказать, что он достойный член общества».

До этого сообщалось, что прокуратура Новосибирска планирует обжаловать решение суда, заключившего актера Никиту Кологривого на семь суток административного ареста. Ведомство хочет, чтобы звезда «Слова пацана» отсидел полноценные 15 суток.

21 марта стало известно, что суд в Новосибирске арестовал актера Кологривого на 7 суток по делу о хулиганстве после пьяного дебоша в баре. Актер напился, приставал к хостес, укусил ее и подрался с другими сотрудниками заведения. Затем на Кологривого составили протокол по статье о мелком хулиганстве.