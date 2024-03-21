Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
21 марта 2024, новость

Кологривый опубликовал обращение после дебоша: «Я исправлюсь»

Актер попросил прощения за пьяный дебош в баре Новосибирска
Никита Кологривый
Никита Кологривый

Актер Никита Кологривый в своем Telegram-канале попросил прощения за то, что заставил переживать и нервничать своих фанатов и подписчиков.

«Я совершил такой поступок. Я его не оправдываю. Скажу только, что очень устал. Те, кто за мной следит, вы прекрасно понимаете, что я эмоционально выгорел. Сейчас я понесу административное наказание, с чем согласен. Считаю, что должен достойно его принять», — заявил звезда сериала «Слово пацана» на видео.

Он отметил, что у него нет секретов от зрителей. Кологривый считает, что сможет «исправиться и доказать, что он достойный член общества».

До этого сообщалось, что прокуратура Новосибирска планирует обжаловать решение суда, заключившего актера Никиту Кологривого на семь суток административного ареста. Ведомство хочет, чтобы звезда «Слова пацана» отсидел полноценные 15 суток.

21 марта стало известно, что суд в Новосибирске арестовал актера Кологривого на 7 суток по делу о хулиганстве после пьяного дебоша в баре. Актер напился, приставал к хостес, укусил ее и подрался с другими сотрудниками заведения. Затем на Кологривого составили протокол по статье о мелком хулиганстве.

Впоследствии пострадавшая от действий актера хостес Алиса назвала условием отказа от иска к артисту «нормальные извинения». Позже Кологривый передал свои извинения хостес, которую укусил за ногу, и пообещал цветы.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Слово пацана399 р.
Слово пацана. Кровь на асфальте
Никита Кологривый
Никита Кологривый
Анатолий Руденко и Елена Дудина
Звезда «Триггера» вышел на публику впервые после задержания
Никита Кологривый в сериале «Жизнь по вызову»
Кологривого арестовали на семь суток
Никита Кологривый
Полиция Новосибирска проводит проверку в отношении Кологривого
Никита Кологривый
Никита Кологривый захотел снять фильм про геолога из Новосибирска
Елена Папанова
Дочь Папанова рассказала об увольнении из театра Ермоловой
Алек Болдуин на съемках фильма «Ржавчина»
Оружейница «Ржавчины» оспорит обвинение в непредумышленном убийстве
Никита Кологривый, фото: Маша Ковшова, предоставлено актером
Звезда «Слова пацана» снова попал в скандал
Мира Сорвино
Мира Сорвино рассказала, как Харви Вайнштейн испортил ее карьеру
Никита Кологривый
Никита Кологривый высказался о своих ролях в кино
Шэрон Стоун
Болдуин отреагировал на откровения Шэрон Стоун
Никита Кологривый
Никиту Кологривого назвали «абсолютным народным героем»
Алек Болдуин
Специалиста по оружию фильма «Ржавчина» признали виновной в убийстве
Никита Кологривый на съемках фильма «Иван Васильевич меняет все!»
«Нам трудно»: Никита Кологривый попросил прощения у фанатов
Никита Кологривый, фото: Маша Ковшова, предоставлено актером
Дерзкий, как пуля резкий: любопытные факты о Никите Кологривом
Никита Кологривый
Кологривый заявил о ведении проплаченной политики против него
Анфиса Черных
Анфиса Черных ответила на критику Никиты Кологривого
Чистые
Кологривый и Исакова снялись в сериале о куртизанках: новые кадры
Ален Делон
Прокуратура начала расследование по факту изъятого у Алена Делона оружия
Никита Кологривый, фото: Маша Ковшова, предоставлено актером
Никита Кологривый высказался о Моргенштерне
Антон Богданов
Антон Богданов рассказал, как едва не сгорел вместе с Хабенским
Милош Бикович
Милош Бикович прокомментировал увольнение из «Белого лотоса»
Никита Кологривый
Режиссер фильма о Жириновском опроверг, что главную роль исполнит Кологривый
Кевин МакНэлли
Звезду «Пиратов Карибского моря» арестовали в США
Никита Кологривый
Стало известно, когда начнутся съемки фильма о Жириновском с Кологривым
Агата Муцениеце на съемках фильма «Честный развод 2»
«Просто красавчик»: Агата Муцениеце вступилась за Кологривого
Никита Кологривый на съемках сериала «Макс и Гусь»
Кологривый подтвердил, что сыграет Жириновского в фильме о политике
Жерар Депардье
Во Франции на Жерара Депардье подали новую жалобу
Никита Кологривый
Кологривый объяснил, почему всегда опаздывает на съемки
Валерий Баринов
78-летний Валерий Баринов был госпитализирован с травмой груди
Нелли Уварова, 2020 год
Звезде «Не родись красивой» вызвали скорую в театр
Андрей Максимов
Стало известно, кто мог сыграть в «Слове пацана» вместо Кологривого
Никита Кологривый
Педагог Кологривого рассказал о характере скандального актера
Людмила Улицкая
«Современник» отменил показы спектакля по пьесе Людмилы Улицкой
Максим Виторган
Виторган высмеял Никиту Кологривого после критики Козловского
Никита Кологривый на съемках сериала «Последний богатырь. Наследие»
Кологривый сыграл близнецов в сериале по «Последнему богатырю»
Никита Кологривый
Агент Кологривого прокомментировала его конфликт с Гордоном
Никита Кологривый на съемках фильма «Возвращение попугая Кеши»
Кологривый снимается в фильме про попугая Кешу: первые кадры
Алек Болдуин
Болдуин не признал вину по делу о гибели оператора на съемках в 2021 году
Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол искупался голым и сорвал съемки дорогостоящего фильма
Сергей Безруков
Сергей Безруков высказался об актерских навыках Никиты Кологривого
Иван Янковский и Диана Пожарская
Янковский ответил на критику Кологривого в адрес советских актеров
Анатолий Руденко
Задержанный ранее актер Руденко вернулся к работе
Андрей Леонов
Звезда «Папиных дочек» получил травму во время репетиции
Пелагея
Пегова, Кологривый, Безруков, Пелагея: все звезды на 100-летии «Мосфильма»
Никита Кологривый
Никита Кологривый в ответ на критику призвал всех ждать его новых кинопобед
Анатолий Руденко
Актера из сериалов «Триггер» и «Каменская» Руденко задержали в Москве
Никита Кологривый на съемках фильма «Иван Васильевич меняет все!»
Кологривый рассказал, чья актерская игра ему нравится
Филипп Янковский на съемках сериала «Контейнер» (3 сезон)
Филипп Янковский пошутил о Кологривом после критики коллег
Арнольд Шварценеггер
Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена
Никита Кологривый и Александрина Питиримова
Жена Никиты Кологривого вступилась за актера после критики
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Чужой: Ромул»
Чужой: Ромул
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Каскадеры»
Каскадеры
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «След киллера»
След киллера
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Аколит»
Аколит
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Блиндаж»
Блиндаж
Трейлер №2
Кадр из фильма «Фуриоса»
Фуриоса: Хроники Безумного Макса
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Пацан против всех»
Пацан против всех
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Сенсация»
Сенсация
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь