Звезда «Триггера» вышел на публику впервые после задержания

Анатолий Руденко и Елена Дудина

Актер Анатолий Руденко, известный по ролям в фильме «Триггер», а также сериалах «Каменская» и «Две судьбы», впервые вышел на публику после скандала с наркотиками.

Анатолий Руденко пришел на премьеру второго сезона сериала «Обоюдное согласие» с женой Еленой Дудиной. Для выхода на публику он предпочел классический серый костюм с белой рубашкой и ботинками, а актриса — прямые джинсы, твидовый жакет, туфли с острым мысом и сумку Chanel.

Актера задержали вечером 17 января. Сообщалось, что он сильно нервничал, когда сотрудники полиции остановили его машину. Правоохранители осмотрели Руденко и обнаружили, что он приклеил скотчем к паху пакетик, внутри которого было 0,57 грамма запрещенного вещества.