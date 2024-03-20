Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
20 марта 2024, новость

Екатерина Климова вышла в свет в платье с глубоким декольте

46-летняя актриса и мать четверых детей похвасталась фигурой в элегантном наряде

Актриса Екатерина Климова стала гостьей церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo, которая прошла 19 марта в Большом театре. Об этом сообщает пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Во время загрузки произошла ошибка.

46-летняя Екатерина Климова выбрала для светского мероприятия элегантный образ. Артистка вышла на публику в изумрудном облегающем платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее фигуру. Актриса дополнила наряд клатчем в тон, золотыми серьгами и атласными туфлями на каблуках розового цвета. Визажисты сделали ей макияж с черными стрелками и помадой, а стилисты — собрали волосы в объемный пучок с прядями у лица.

У Екатерины Климовой четверо детей от разных браков. От первого мужа, ювелира Ильи Хорошилова она воспитывает дочь Елизавету, которая учится в МГУ на факультете журналистики. От второго супруга, артиста Игоря Петренко у знаменитости двое сыновей — Матвей и Корней, а младшая дочка Белла родилась в браке звезды с коллегой Гелой Месхи.

Климова признавалась поклонникам, что сохранила с бывшими мужьями хорошие отношения и не препятствует их встречам с детьми.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Екатерина Климова
Екатерина Климова
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Каскадеры»
Каскадеры
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «След киллера»
След киллера
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Аколит»
Аколит
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Блиндаж»
Блиндаж
Трейлер №2
Кадр из фильма «Фуриоса»
Фуриоса: Хроники Безумного Макса
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Пацан против всех»
Пацан против всех
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Сенсация»
Сенсация
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Золото Умальты»
Золото Умальты
Трейлер №2
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь