Екатерина Климова вышла в свет в платье с глубоким декольте

Актриса Екатерина Климова стала гостьей церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo, которая прошла 19 марта в Большом театре. Об этом сообщает пресс-служба «Русской Медиагруппы».

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46-летняя Екатерина Климова выбрала для светского мероприятия элегантный образ. Артистка вышла на публику в изумрудном облегающем платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее фигуру. Актриса дополнила наряд клатчем в тон, золотыми серьгами и атласными туфлями на каблуках розового цвета. Визажисты сделали ей макияж с черными стрелками и помадой, а стилисты — собрали волосы в объемный пучок с прядями у лица.

У Екатерины Климовой четверо детей от разных браков. От первого мужа, ювелира Ильи Хорошилова она воспитывает дочь Елизавету, которая учится в МГУ на факультете журналистики. От второго супруга, артиста Игоря Петренко у знаменитости двое сыновей — Матвей и Корней, а младшая дочка Белла родилась в браке звезды с коллегой Гелой Месхи.