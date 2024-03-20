Филипп Янковский играет диверсанта в новом сериале: первые кадры

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Появились первые кадры детективной военной драмы «Враг у ворот». Многосерийный проект рассказывает о противостоянии двух героев на фоне немецко-фашистского наступления на Москву осенью 1941 года.

Актер Александр Новин, выступающий в сериале также в качестве продюсера, играет несправедливо осужденного следователя МУРа, которого освобождают для борьбы с преступностью, захватившей город. Роль его оппонента — главы диверсионной группы Павла Турсунова, который действует во имя мести Сталину, — исполнил Филипп Янковский.

«Этот сериал уникален своим стилистическим решением. До сегодняшнего дня никто в нашей стране не делал фильмы о Великой Отечественной войне в жанре комикса. Собирая творческую группу, мы в первую очередь думали именно об этом. И, на мой взгляд, мы не ошиблись. Так что надеемся, что наш проект станет событием», — поделился Александр Новин.

Сериал «Враг у ворот» выйдет на онлайн-платформе Иви и в эфире «Первого канала» в 2024 году.