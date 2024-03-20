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20 марта 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Джиллиан Андерсон берет интервью у британского принца

Актриса снялась в драме «Сенсация» от режиссера сериала «Корона»

Вышел полноценный трейлер фильма «Сенсация» с Джиллиан Андерсон и Руфусом Сьюэллом. В центре картины — скандальное интервью, в котором британский принц Эндрю проговорился о дружбе с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненном в секс-преступлениях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во время беседы с журналисткой телеканала BBC Эмили Мейтлис в ноябре 2019 года принц наговорил лишнего. После выхода интервью на сына Елизаветы II обрушился вал критики и возмущений. В итоге принца лишили титулов, званий и отстранили от королевских обязанностей.

Картина основана на реальных событиях и снята по воспоминаниям продюсера канала BBC Cэм Макалистер, уговорившей принца дать интервью.

Джиллиан Андерсон играет журналистку Эмили Мейтлис, роль принца Эндрю примерил на себя Руфус Сьюэлл. Режиссером фильма выступил Филип Мартин, поставивший семь эпизодов сериала «Корона», тоже посвященного британской королевской семье.

Премьера фильма «Сенсация» состоится 5 апреля.

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