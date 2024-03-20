Трейлер дня: Джиллиан Андерсон берет интервью у британского принца

Вышел полноценный трейлер фильма «Сенсация» с Джиллиан Андерсон и Руфусом Сьюэллом. В центре картины — скандальное интервью, в котором британский принц Эндрю проговорился о дружбе с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненном в секс-преступлениях.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356488&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во время беседы с журналисткой телеканала BBC Эмили Мейтлис в ноябре 2019 года принц наговорил лишнего. После выхода интервью на сына Елизаветы II обрушился вал критики и возмущений. В итоге принца лишили титулов, званий и отстранили от королевских обязанностей.

Картина основана на реальных событиях и снята по воспоминаниям продюсера канала BBC Cэм Макалистер, уговорившей принца дать интервью.

Джиллиан Андерсон играет журналистку Эмили Мейтлис, роль принца Эндрю примерил на себя Руфус Сьюэлл. Режиссером фильма выступил Филип Мартин, поставивший семь эпизодов сериала «Корона», тоже посвященного британской королевской семье.