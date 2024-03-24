Женщина на грани: каким получился сериал «Неверные» с Акиньшиной

О чем сериал «Неверные»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356284&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

У адвоката Ольги Шиловской (Оксана Акиньшина) — сильная алкогольная зависимость. Однажды она села нетрезвой за руль и попала в автомобильную аварию. На заднем сидении ехал ее маленький сынишка Лева. Все чудом остались живы, но бывший муж (Иван Добронравов) подал заявление, и Ольгу лишили родительских прав. Чтобы восстать из пепла и вернуть возможность хотя бы видеться с ребенком, Шиловская устраивается в юридическую фирму бывшего одноклассника (Роман Евдокимов), где берется за запутанные дела непростых клиентов.

Шиловская — гений адвокатских расследований. Но настоящие озарения приходят к ней только под градусом. Получается бег по кругу: Ольга хочет бросить пить, но лишь в состоянии алкогольного опьянения у нее получается эффективно работать.

Зачем смотреть

Каждый эпизод «Неверных» представляет собой детективно-юридический процедурал, и Шиловская неизменно блестяще расправляется с неординарными делами. Фоном служит личная история героини: трудное детство, сильнейшая алкогольная зависимость, попытки восстановить разрушающуюся личность.

Кадр из сериала «Неверные»

Ольга Шиловская — плохой Санта и доктор Хаус в одном флаконе. Она бесповоротно пускает жизнь под откос, но может придумать остроумное решение юридической проблемы. Искусный блеф на пользу клиента сочетает со рвотой в зале суда.

Между бодрым юридическим детективом и болезненной историей о женском алкоголизме простирается пропасть. Но эти два жанра соединяются в «Неверных» более или менее органично не столько благодаря сценарию, сколько игре на разрыв аорты исполнительницы главной роли.

Акиньшина без преувеличения тащит на себе весь сериал. У нее хватает сил и на докторхаусовщину, и на жесткую драму. Она не проваливается даже в самых неустойчивых местах вроде пьяных галлюцинаций героини и ее кошмарных детских флешбэков. Женщина на грани, женщина под влиянием — такие роли Акиньшиной всегда удавались.

Пьющая, но талантливая юристка Шиловская напоминает еще одну социально не адаптированную героиню сериалов, сыгранную Аней Тейлор-Джой в «Ходе королевы». Той, кстати, для инсайтов тоже требовалась выпивка.

Почему можно не смотреть

Кадр из сериала «Неверные»

На адвокатских расследованиях легко заскучать — они не отличаются оригинальностью. Клиенты Шиловской сплошь богачи, попавшие в затруднительное положение, в основном из-за своей глупости, алчности или доверчивости. Нет сомнений, что к финалу эпизода героиня раскроет дело с той же легкостью, с которой откупоривает игристое. Незадача лишь в том, что проницательные зрители разберутся с этим гораздо раньше и без бутылки.