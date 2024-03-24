Женщина на грани: каким получился сериал «Неверные» с Акиньшиной

О чем сериал «Неверные»
У адвоката Ольги Шиловской (Оксана Акиньшина) — сильная алкогольная зависимость. Однажды она села нетрезвой за руль и попала в автомобильную аварию. На заднем сидении ехал ее маленький сынишка Лева. Все чудом остались живы, но бывший муж (Иван Добронравов) подал заявление, и Ольгу лишили родительских прав. Чтобы восстать из пепла и вернуть возможность хотя бы видеться с ребенком, Шиловская устраивается в юридическую фирму бывшего одноклассника (Роман Евдокимов), где берется за запутанные дела непростых клиентов.
Шиловская — гений адвокатских расследований. Но настоящие озарения приходят к ней только под градусом. Получается бег по кругу: Ольга хочет бросить пить, но лишь в состоянии алкогольного опьянения у нее получается эффективно работать.
Зачем смотреть
Каждый эпизод «Неверных» представляет собой детективно-юридический процедурал, и Шиловская неизменно блестяще расправляется с неординарными делами. Фоном служит личная история героини: трудное детство, сильнейшая алкогольная зависимость, попытки восстановить разрушающуюся личность.
Ольга Шиловская — плохой Санта и доктор Хаус в одном флаконе. Она бесповоротно пускает жизнь под откос, но может придумать остроумное решение юридической проблемы. Искусный блеф на пользу клиента сочетает со рвотой в зале суда.
Между бодрым юридическим детективом и болезненной историей о женском алкоголизме простирается пропасть. Но эти два жанра соединяются в «Неверных» более или менее органично не столько благодаря сценарию, сколько игре на разрыв аорты исполнительницы главной роли.
Акиньшина без преувеличения тащит на себе весь сериал. У нее хватает сил и на докторхаусовщину, и на жесткую драму. Она не проваливается даже в самых неустойчивых местах вроде пьяных галлюцинаций героини и ее кошмарных детских флешбэков. Женщина на грани, женщина под влиянием — такие роли Акиньшиной всегда удавались.
Пьющая, но талантливая юристка Шиловская напоминает еще одну социально не адаптированную героиню сериалов, сыгранную Аней Тейлор-Джой в «Ходе королевы». Той, кстати, для инсайтов тоже требовалась выпивка.
Почему можно не смотреть
На адвокатских расследованиях легко заскучать — они не отличаются оригинальностью. Клиенты Шиловской сплошь богачи, попавшие в затруднительное положение, в основном из-за своей глупости, алчности или доверчивости. Нет сомнений, что к финалу эпизода героиня раскроет дело с той же легкостью, с которой откупоривает игристое. Незадача лишь в том, что проницательные зрители разберутся с этим гораздо раньше и без бутылки.