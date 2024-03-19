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19 марта 2024, новость

В сети обсуждают фотосессию Алены Хмельницкой в откровенном образе

Подписчики знаменитости оценили ее образ
Алена Хмельницкая, фото: соцсети
Алена Хмельницкая, фото: соцсети

Актриса Алена Хмельницкая снялась в откровенном наряде, она позировала в брючном костюме, обнажив грудь. Звезда поделилась в соцсети кадрами с фотосессии.

Подписчики знаменитости оценили ее образ, активно прокомментировав пост: «Наконец-то, а то я уже начала привыкать к вашим спокойным образам», «Настоящая женщина-весна», «Неизменно восхитительна», «Прекрасно выглядите», «Вы просто сияете», «Шикарная», «Вау», «Очень красиво», «Икона стиля», «Восхитительная».

В марте стало известно, что артистка рассталась с возлюбленным, который моложе нее на 13 лет. Хмельницкая семь лет состояла в отношениях с бизнесменом Александром Синюшиным, но замуж за него так и не вышла.

Актриса была женой режиссера Тиграна Кеосаяна, в браке у них родились две дочери. Супруги официально развелись в 2014 году. Хмельницкая неоднократно говорила в интервью, что с экс-супругом и его нынешней женой Маргаритой Симоньян у нее сложились дружеские отношения. Их брак подходил к логичному завершению, поэтому расставание стало лучшим решением. У артистки нет обиды на Кеосаяна за то, что он ушел из семьи, когда их младшему ребенку было два года.

Ранее Клава Кока показала фигуру в полностью прозрачном платье.

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