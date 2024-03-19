Трейлер дня: Софья Эрнст и Павел Деревянко ищут золото

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356480&autoplay=1&partner_ext=30" width="426" height="240" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

События разворачиваются накануне революции 1917 года в Хабаровском крае. Неизвестные, лица которых скрыты шаманскими масками, напали на обоз с золотом. Охрана убита, 40 пудов драгоценного груза похищено.

Петербургский золотопромышленник Леонтий Булыгин едет в Хабаровск и, в надежде вернуть украденное, нанимает команду головорезов. Но в охоту за золотом пускаются не только его люди, но и благородный офицер, хитрая актриса, американский китобой и местный жулик.

«Наш фильм — о раскрытии характеров на фоне поиска золота. О том, как они меняются перед выбором: между честным словом и богатством, честью и любовью», — рассказывает режиссер картины Андрей Богатырев, поставивший «Красного призрака».

Фильм снят в стилистике вестерна: в визуальном плане режиссер вдохновлялся работами Серджио Леоне, Джона Форда и Квентина Тарантино. В основе сюжета лежат реальные события.