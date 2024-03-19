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19 марта 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Софья Эрнст и Павел Деревянко ищут золото

Актеры снялись в историческом экшене «Золото Умальты» — эксклюзивно показываем новый трейлер

Представляем трейлер авантюрного приключенческого фильма «Золото Умальты» о поисках похищенного золота. В картине снялись Александр СамойленкоСофья Эрнст, Павел ДеревянкоАртем Ткаченко. Одну из ролей исполнил австрийский актер Вольфганг Черни.

Во время загрузки произошла ошибка.

События разворачиваются накануне революции 1917 года в Хабаровском крае. Неизвестные, лица которых скрыты шаманскими масками, напали на обоз с золотом. Охрана убита, 40 пудов драгоценного груза похищено.

Петербургский золотопромышленник Леонтий Булыгин едет в Хабаровск и, в надежде вернуть украденное, нанимает команду головорезов. Но в охоту за золотом пускаются не только его люди, но и благородный офицер, хитрая актриса, американский китобой и местный жулик.

«Наш фильм — о раскрытии характеров на фоне поиска золота. О том, как они меняются перед выбором: между честным словом и богатством, честью и любовью», — рассказывает режиссер картины Андрей Богатырев, поставивший «Красного призрака».

Фильм снят в стилистике вестерна: в визуальном плане режиссер вдохновлялся работами Серджио Леоне, Джона Форда и Квентина Тарантино. В основе сюжета лежат реальные события.

Премьера фильма «Золото Умальты» состоится 4 апреля.

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