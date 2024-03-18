Тома Круза назвали «бурундуком» из-за новых фото папарацци

Голливудский актер Том Круз был замечен 17 марта в Лондоне. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.
61-летний Том Круз попал в объективы папарацци, когда находился на вертолетной площадке. Актер был одет в темно-синий свитер, облегающие джинсы в тон и белые кроссовки Nike. Он появился на публике с растрепанными волосами. Артист нес в руке термос. Читатели Daily Mail раскритиковали внешний вид Тома Круза. Некоторые отметили, что лицо актера за последнее время сильно изменилось.
«Том, спроси Брэда Питта, что он сделал с лицом», «Боже мой, ему ни в коем случае не следовало ложиться под нож», «Он выглядит ужасно. Что у него с глазами?», «Что он сделал со своим лицом? Выглядит как бурундук», «На мой взгляд, он похож на человека, которому нужно хорошо выспаться. А что касается его лица, то это называется старением», «Возраст не пощадил его, как и всех нас», — писали интернет-пользователи.
В ноябре 2006 года Том Круз женился на актрисе Кэти Холмс. Свадьба прошла в Италии, а за полгода до нее, 18 апреля 2006 года, у влюбленных родилась дочь Сури. Недавно в сети обсуждали внешность 17-летней наследницы.