В сети обсуждают внешность 17-летней дочери Тома Круза

17-летняя Сури Круз попала в объективы папарацци, когда гуляла по городу. Дочь актеров была одета в белую футболку, серые спортивные штаны, темно-синюю куртку и коричневые тапочки Birkenstock. Девушка несла в руках розовую бутылку воды. Она собрала волосы в хвост и отказалась от макияжа, поддержав тренд на естественную красоту. Журналисты отметили, что Сури выглядит в точности как ее мама в молодости. Однако некоторые интернет-пользователи не согласились с этой точкой зрения.

«У нее тот же цвет волос, что и у ее мамы, но я не думаю, что она похожа на Кэти», «Честно говоря, я считаю, что она похожа на Тома Круза. У нее его глаза, брови, нос и даже губы», «Она очень похожа на свою маму, но еще и на Тома — очень жаль, что он пропустил ее детство», «На самом деле у нее глаза отца, но в остальном она выглядит как мама», «Она даже близко не Кэти», — писали в комментариях.