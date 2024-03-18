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18 марта 2024, новость

Никита Кологривый высказался о своих ролях в кино

Актер признался, что не может играть положительных персонажей
Никита Кологривый
Никита Кологривый | Источник: PersonaStars

Актер Никита Кологривый в интервью kp.ru заявил, что не находит отклика в положительных персонажах.

«Мне сложно играть положительных героев, потому что я не знаю, кто это такие. Вы знаете, я не могу представить, как сыграть Христа, но я могу представить, как сыграть бандита. Во мне больше греха, чем блага. И вообще, я не видел в кино ни одной положительной роли, которая меня привлекала бы», — отметил Кологривый.

Он также рассказал, что не считает талант залогом успеха для артиста. По словам Кологривого, ему пришлось пройти сквозь массу унижений от родителей, которые не верили в перспективу для сына стать звездой. Артист попросил родителей в России не говорить своим детям о том, что у них что-то не получится. Он считает, что это неправильный подход в воспитании.

Ранее Никита Кологривый рассказал, откуда взялись слухи о получении им роли Жириновского. Актер заявил, что это произошло после того, как в сети сравнили шапку его героя из «Слова пацана» с головным убором политика.

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