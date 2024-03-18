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18 марта 2024, новость

50-летняя Екатерина Волкова показала смелое фото

Актриса показала себя в нижнем белье на пляже

Екатерина Волкова, которая недавно отметила 50-й день рождения, опубликовала в микроблоге смелое фото. На кадре, который был сделан на берегу моря, актриса предстала в нижнем белье и рубашке, при этом она не надела лиф.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Возраст — это не вопрос, это утверждение. Утверждение в твоей сотворенной реальности... Я всегда говорю детям: “Если не будешь ничего хотеть, ничего и не будет”. Мир движим мечтами и желаниями!» — рассуждала звезда кино.

Она также посоветовала всем быть осознанными, не делать что-то на эмоциях и взращивать любовь к себе. Кроме того, Волкова поблагодарила всех, кто чему-то научил ее в жизни.

«И спасибо всем моим мужчинам (отмечать не буду) за то, что воспитали меня», — заключила артистка.

Напомним, Екатерина Волкова — российская актриса театра и кино. Зрителям она известна по таким проектам, как «КГБ в смокинге», «Фарца», «Скорая помощь» и многим другим. Одним из недавних проектов с ее участием стала российская версия популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь».

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