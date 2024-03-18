50-летняя Екатерина Волкова показала смелое фото

Екатерина Волкова, которая недавно отметила 50-й день рождения, опубликовала в микроблоге смелое фото. На кадре, который был сделан на берегу моря, актриса предстала в нижнем белье и рубашке, при этом она не надела лиф.

<div id="vk_post_-122141110_29423"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_29423", -122141110, 29423, 'Z8Fq_EWPGozECFTG1VKoEgOMVpY'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Возраст — это не вопрос, это утверждение. Утверждение в твоей сотворенной реальности... Я всегда говорю детям: “Если не будешь ничего хотеть, ничего и не будет”. Мир движим мечтами и желаниями!» — рассуждала звезда кино.

Она также посоветовала всем быть осознанными, не делать что-то на эмоциях и взращивать любовь к себе. Кроме того, Волкова поблагодарила всех, кто чему-то научил ее в жизни.

«И спасибо всем моим мужчинам (отмечать не буду) за то, что воспитали меня», — заключила артистка.