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16 марта 2024, новость

Маковецкий опроверг сообщения о краже у него почти 200 тыс. рублей

Актер не подтвердил новость о том, что его ограбили в Санкт-Петербурге
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий

Российский актер Сергей Маковецкий опроверг сообщения о том, что после прогулки в Санкт-Петербурге он обнаружил пропажу почти 200 тыс. рублей, назвав их враньем. Об этом стало известно в субботу, 16 марта.

«Вы что, с ума сошли? Нашли вселенскую тему. Вранье это все! Так и напишите, и передайте своим коллегам», — приводятся слова артиста в Telegram-канале «Комсомольская правда: KP.RU».

О том, что прогулка Маковецкого закончилась тем, что его обокрали, ранее в этот же день, 16 марта, сообщил Telegram-канал РЕН ТВ. По его данным, артист оставил вещи, в том числе рюкзак, в котором лежали 195 тыс. рублей, в машине с водителем, который передал их сотруднику отеля. Тот в свою очередь отнес вещи Маковецкого в специальную ячейку для хранения. Артист обнаружил пропажу денег из рюкзака спустя время, когда захотел оплатить счет в ресторане.

Ранее Сергей Маковецкий вспомнил про предложение его поклонницы уехать вместе в Италию.

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