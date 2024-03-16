Маковецкий опроверг сообщения о краже у него почти 200 тыс. рублей

Российский актер Сергей Маковецкий опроверг сообщения о том, что после прогулки в Санкт-Петербурге он обнаружил пропажу почти 200 тыс. рублей, назвав их враньем. Об этом стало известно в субботу, 16 марта.

О том, что прогулка Маковецкого закончилась тем, что его обокрали, ранее в этот же день, 16 марта, сообщил Telegram-канал РЕН ТВ. По его данным, артист оставил вещи, в том числе рюкзак, в котором лежали 195 тыс. рублей, в машине с водителем, который передал их сотруднику отеля. Тот в свою очередь отнес вещи Маковецкого в специальную ячейку для хранения. Артист обнаружил пропажу денег из рюкзака спустя время, когда захотел оплатить счет в ресторане.