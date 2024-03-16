78-летняя звезда «Ивана Васильевича» попала в больницу

Наталья Селезнева | Источник: Legion-Media.ru

Народная артистка России Наталья Селезнева попала в больницу с двусторонним воспалением легких, сообщает ТАСС.

Она пояснила агентству, что заразилась вирусным воспалением и находится в медучреждении уже три дня.

«Хорошо, что в больнице, потому что дома меня бы не вытащили», — призналась актриса. Селезнева добавила, что прогнозов по выписке врачи пока не делают.