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15 марта 2024, новость

Николас Кейдж ответил на вопрос о съемках в сериале про Человека-паука Нуара

Актер не скрывает, что ему нравится данный персонаж из вселенной Marvel
Николас Кейдж
Николас Кейдж | Источник: Rex / Fotodom.ru

Актер Николас Кейдж обсуждал свое возможное участие в новом сериале про Человека-паука Нуара. Об этом он рассказал Collider.

«Ну, я могу сказать, что мы поговорили. Ни для кого не секрет, что мне нравится этот персонаж», — сказал актер, подчеркнув, что на данный момент это «просто разговор» и окончательное решение он не принял.

В феврале сообщалось, что Николас Кейдж является кандидатом на роль нуарного Человека-паука.

«Человек-паук Нуар» — будущий американский сериал, основанный на комиксах компании Marvel Comics об одноименном персонаже. Он станет вторым сериалом в рамках франшизы «Вселенная Человека-паука от Sony». Действие будет происходить в Нью-Йорке 30-х годов.

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